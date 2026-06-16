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Halk TV Türkiye Bir ömrü beraber yaşadılar aynı gün öldüler! 67 yıllık çift göz yaşları ile uğurlandı

Bir ömrü beraber yaşadılar aynı gün öldüler! 67 yıllık çift göz yaşları ile uğurlandı

Kahramanmaraş’ta 67 yıllık evli Abdullah ve Döne İspir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi çift, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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Bir ömrü beraber yaşadılar aynı gün öldüler! 67 yıllık çift göz yaşları ile uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşayan Abdullah İspir ile eşi Döne İspir, 6 saat arayla hayatını kaybetti. 67 yıllık evli olan çift, yan yana toprağa verildi.

Boztopraklı Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Döne İspir, geçen çarşamba günü rahatsızlandı. Yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürülen İspir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

EŞİ DE PEŞİNDEN GELDİ...

Eşi 96 yaşındaki Abdullah İspir de pazar günü rahatsızlandı. Çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Abdullah İspir, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle ayrı hastanelerde tedavi gören çiftten Döne İspir, dün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Abdullah İspir ise yaklaşık 6 saat sonra, saat 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir ömrü beraber yaşadılar aynı gün öldüler! 67 yıllık çift göz yaşları ile uğurlandı - Resim : 1

11 çocuk sahibi olan Abdullah ve Döne İspir’in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Cenazede yakınları gözyaşı döktü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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