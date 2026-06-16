Halk TV Türkiye Bir ömrü beraber yaşadılar aynı gün öldüler! 67 yıllık çift göz yaşları ile uğurlandı

Bir ömrü beraber yaşadılar aynı gün öldüler! 67 yıllık çift göz yaşları ile uğurlandı Kahramanmaraş’ta 67 yıllık evli Abdullah ve Döne İspir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi çift, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.