Bir 'mutlak butlan' tepkisi de Almanya'dan geldi! "Siyaset mahkemede değil sandıkta yapılır"

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve Genel Başkan Özgür Özel ile ilgili verilen mutlak butlan kararı, Türkiye dışında da siyasi değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor. Avrupa’dan gelen açıklamalara bu kez Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesi eklendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’de gerçekleştirilen Stratejik Diyalog toplantısında Türkiye’deki gelişmelerin gündeme geldiğini belirterek, özellikle muhalefet liderliğine ilişkin yargı kararlarının dikkatle izlendiğini ifade etti. Wadephul, siyasi rekabetin doğası gereği hukuk değil siyaset zemininde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Demokrasilerde temel ilke, siyasi mücadelenin sandık ve siyasi süreçlerle şekillenmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

"KARAR AB HEDEFLERİNE UYMUYOR"

Wadephul ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği hedeflerine bağlılığını hatırlatarak, Almanya’nın bu sürece destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi. Ancak CHP kurultayına ilişkin yargı kararının bu hedeflerle uyumlu olmadığı yönünde endişelerini de dile getirdi.

AVRUPA'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Avrupa kurumları da konuya ilişkin peş peşe açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Avrupa Yeşiller Partisi temsilcileri, kararın Türkiye’de siyasi rekabetin doğasına ilişkin soru işaretleri yarattığını savundu.

Öte yandan Sosyalist Enternasyonal cephesinden yapılan açıklamada, kararın demokratik temsil açısından “ciddi bir gerileme” olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, parti yönetimlerinin yargı kararlarıyla değil, üyelerin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa’dan gelen bu açıklamalar, CHP kurultayı kararının yalnızca iç siyaset değil, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri bağlamında da tartışılmaya devam edeceğine işaret etti.