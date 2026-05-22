Avrupa Parlamentosu'ndan 'mutlak butlan' çıkışı! "AB artık buna kör ve sessiz kalamaz"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP’nin kongresine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Amor, söz konusu kararın yalnızca hukuki bir tartışma olmadığını, aynı zamanda siyasi sonuçlar doğuran bir müdahale niteliği taşıdığını ileri sürdü. Kararın, ülkede demokratik rekabeti zayıflatabilecek ve muhalefetin kurumsal yapısını hedef alabilecek bir sürecin parçası olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE KARANLIK BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Nacho Sánchez Amor açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin kongresine yönelik alınan "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararıyla birlikte Türkiye'de karanlık bir döneme giriyoruz. Bu, ana muhalefet partisini tasfiye etmek için iyi hazırlanmış bir plan ve tamamen otoriter bir sistemin yol haritasıdır. AB artık buna kör ve sessiz kalamaz. Her şeyi daha da skandal hale getirmek gerekirse, Türk yetkililer —yargının bu şekilde silah olarak kullanılması aracılığıyla— asırlık CHP'ye kayyum olarak muhalefetin "yeni" liderini atama cüretini gösteriyorlar. Bu, demokratik bir sistemle açıkça alay etmektir."

GÖZLER AVRUPA BİRLİĞİ'NDE

Amor, açıklamasında Türkiye’de muhalefete yönelik baskı iddialarının arttığına dikkat çekerek, Avrupa Birliği’nin bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı. Yargı süreçlerinin siyasi bir araç gibi kullanıldığı yönündeki eleştirileri de gündeme taşıyan Amor, bunun demokratik standartlarla çeliştiğini savundu.

Tartışmalı kararın ardından gözler hem Türkiye’deki siyasi atmosfere hem de Avrupa Birliği kurumlarının vereceği olası tepkilere çevrildi.