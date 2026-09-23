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Halk TV Türkiye Bir köy alevlere teslim oldu! Ormana sıçraması an meselesi

Bir köy alevlere teslim oldu! Ormana sıçraması an meselesi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı geldi.

Bir köy alevlere teslim oldu! Ormana sıçraması an meselesi - Resim : 1

20 YANGIN SÖNDÜRME UNSURU SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Bir köy alevlere teslim oldu! Ormana sıçraması an meselesi - Resim : 2

Ankara Kızılcahamam'da rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler sevk edildiAnkara Kızılcahamam'da rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler sevk edildi

ORMANA SIÇRAMASI AN MESELESİ

Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 7 eve daha sıçradı. Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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