Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'nin (TÜLOMSAŞ) Eskişehir tesislerinden emekli olan İsmail Sönmez'in hayatı, 10 yıl önce Bilecik'te gittiği bir kahvehanede gördüğü okey taşlarıyla değişti. Okey taşlarının temizlenip yeniden boyandığını fark eden Sönmez, kısa sürede bu işi öğrenerek meslek edinmeye karar verdi.

Kahvehane işletmecilerinin birbirlerine Sönmez'i önermesiyle işleri giderek artan usta, kent genelindeki kahvehanelerde yıpranan okey taşlarını onarıp yeniden kullanılabilir hale getirmeye başladı. Sönmez, zamanla Eskişehir'de bu işi yapan tek kişi oldu.

"TELEFONLA BENİ KAHVEHANELERDEN ARIYORLAR"

Kendisinin teknik ressam olması sebebiyle bu mesleği kısa sürede benimsediğini söyleyen İsmail Sönmez, şunları dedi:

“Mesleğim, kahvehanelerdeki yıpranmış olan okey taşlarının boyanması, yenilenmesi tamiri şeklinde bir meslek. Aslında teknik ressamım. Buna yatkın olduğum için bu işe başladım. Biraz daha serbest bir iş. Kahvehanelerde oynanan taşlar bir süre sonra yıpranıyor. Bunların tamirini, solan renklerini yeniliyoruz. Yeniden kullanılacak şekle getiriyoruz. Tabi bazı işlemleri var. Yağlı boya ile yaptığımız aşamalar. Onları boyayıp yeniliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Sevdiğim bir iş, sevmek ve sabır gerekiyor bu işte. Telefonla beni kahvehanelerden arıyorlar. Eskişehir’de 700 kadar kahvehane var bildiğim kadarıyla. Bunların çoğuna gidip okey taşı boyamışımdır. Kahvehane sahipleri genelde çevrelerinden duyup beni arıyorlar.”

"ESKİŞEHİR’DE BENDEN BAŞKA BU İŞİ YAPAN YOK"

Okey takımında 106 taş bulunduğunu ve bunların zamanla yıprandığını, sayıların da renklerinin söküldüğünü belirten Sönmez, şöyle konuştu:

“Teknik ressam olduğum için taşları yağlı boya ile yeniliyorum. Boyaları şırınga ile taşlara dağıtıyorum. Taşları önce temizleyip daha sonra boyalarla yeniliyoruz. Biraz ilgi, sabır isteyen bir iş. Yapması da uzun süren bir iş. Bu işte sabır şart. Milim, milim tüm taşları elden geçiriyoruz. Sanıyorum Eskişehir’de benden başka bu işi yapan yok ama severek yapıyorum. Yeni okey takımı almak yerine boyalarının yenilenmesi için cüzi miktarlarda olduğu için daha ekonomik. Kahvehaneciler için de avantajlı. Taşların birçoğunu neredeyse sıfırlayıp yeniliyoruz. Bugüne kadar da hiç şikayet almadım. Yıpranmış taşlar, bizim çalışmamızdan sonra yenilenmiş hale geliyor. 10 yıllık meslek hayatımda sayı vermek zor ama bir kahvehanede en az 5-6 takımdan başlar, 20 takıma kadar çıktığı oluyor. Bir günde 15-20 takım kadar okey taşını boyayıp, yenilediğim oluyor. Örneğin temiz bir okey takımını sadece boyamak yarım saat kadar sürer. Bazı sorunlu olanlar 1,5 saate kadar çıkıyor. Taşların yıpranma durumuna göre süre de uzuyor.”

"BİR OKEY TAKIMI 3 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karatay da Sönmez’in çok faydalı bir iş yaptığını belirterek şunları dedi:

“Bir kahvehane ziyaretinde İsmail Sönmez ile tanıştık. Bir baktık ki okey taşları masaya dizilmiş. İnce işçilikle bunları boyuyor. Uzun yıllardır da yaptığını öğrendik. Yıpranan okey taşlarını, renkleri solanlarını yenilendiğini gördük. Esnafımız için kaliteli bir hizmet. Yeni bir okey takımı 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. İsmail Sönmez bu işi çok makul ücretlerde yaptığı için de esnafımız oldukça memnun.”

"İSMAİL USTA İLE DAHA EKONOMİK OLARAK YAPTIRIYORUZ"

7 yıldır kahvehane işlettiğini söyleyen Mücahit Meriç de İsmail Sönmez’in çok ekonomik düzeyde kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Eskişehir’de 700 kadar kahvehane bulunduğunu ve Sönmez’in hepsine gittiğini söyleyen Meriç, “İşini hakkıyla yapıyor. Takdir ediyoruz. Çok da ekonomik. Yeni bir okey takımına 3 bin liraya kadar para vereceğime İsmail usta ile daha ekonomik olarak yaptırıyoruz. Müşterilerin oynadığı okey taşları bir süre sonra çok yıpranmış, renkleri solmuş ya da sökülmüş oluyor. Ele alınmayacak taşlar bile İsmail ustanın emeğinin ardından tamamen yenilenmiş oluyor. Bir takım, kahvehanede yaklaşık 6 ayda ya da 1 yılda yıpranmış hale geliyor. Taşların yeni olması, iyi boyasının olması müşteri memnuniyetini de arttırıyor. Bizim için çok önemli. Müşteri görünce yeni olup olmadığını mutlaka soruyor” dedi. (DHA)