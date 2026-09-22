Alarm verildi hayvan pazarı apar topar kapatıldı

KTB'den yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan ilçesindeki canlı hayvan pazarının şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler ve uygulamaya konulan koruyucu tedbirler kapsamında geçici süreyle faaliyete kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, canlı hayvan pazarının yeniden faaliyete geçeceği tarihin yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve vereceği izin doğrultusunda kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi. (AA)

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı; sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen, bulaşıcılığı oldukça yüksek bir viral enfeksiyondur. Hastalık, hayvanlarda ateş, ağız ve dil bölgesinde yaralar, yoğun salya ve ayaklarda oluşan lezyonlarla kendini gösterebiliyor.