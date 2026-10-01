Bingöl’de 3 bozayı ölü bulundu! Valilikten açıklama

Olay, Kiğı ilçesindeki katı atık depolama tesisinde meydana geldi. Yiyecek bulmak amacıyla bölgeye geldikleri değerlendirilen 3 bozayının silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ayıların baş ve sırt bölgelerinde kurşun izleri bulunduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği, olayın ardından güvenlik birimlerinin harekete geçirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yaban hayatının ve doğal ekosistemin korunmasının öncelikli hassasiyetler arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, kullanılan silahın ve diğer delillerin tespit edilmesi, sorumluların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntüleri ile diğer delillerin titizlikle incelendiği ifade edilen açıklamada, sorumluların tespitine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilik, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili kurumlarla çalışmaların devam edeceğini bildirdi. (DHA)