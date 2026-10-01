Gazeteci Ali Çağatay'a çifte beraat: Peki ben neden 3 ay hapis yattım?

İBB davası sanıklarından Erhan Karaal'ın kaçırılmasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle 3 ay hapis yatan gazeteci Ali Çağatay, hakkındaki iki suçlamadan da beraat etti.

Davanın ikinci duruşmasında hakkında beraat kararı verilen Çağatay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Mahkeme, yargılandığım iki ceza maddesinden de beraat kararı verdi." diyen Çağatay, 3 ay boyunca neden hapis yattığını sorguladı.

"PEKİ BEN 3 AY NEDEN SİLİVRİ'DE YATTIM"

Açıklamasında "Peki, ben 3 ay neden Silivri’de yattım?" diye soran Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bunları düşünmüyorum, sadece özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışacağım. Destek olan herkese sevgiler."

Gazeteci Ali Çağatay'ın X paylaşımı (1 Ekim 2026)

ALİ ÇAĞATAY'A ÇİFTE BERAAT

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasının ardından gazeteci Ali Çağatay, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasındaki bir ifadeyi kastederek X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Çağatay paylaşımında, "500 kilo altının kokusunu alan bir grup polis, dışarıdan bir çeteye operasyonu taşere ediyor; ‘namuslu polisler’ ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal’ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddiası üzerine gözaltına alınan Çağatay, çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak" ve "Emniyet teşkilatını aşağılama" suçlamalarıyla 26 Haziran’da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çağatay’a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamaları yöneltilmişti.

10 Eylül'de İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıkan Çağatay, tahliye edilmişti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan gazeteci Ali Çağatay hakkındaki iki suçlamadan da beraat etti.