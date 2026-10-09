Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da ağır hasarlı olduğu belirtilen binadan ses geldiği yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın çökmesi ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin etkisi sürerken Adıyaman'da bir binadan ses geldiği yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi.

'BİNADAN SES GELDİ' İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Hoca Ömer Mahallesi'nde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarlı hâle gelen bir binadan sesler geldiğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Üç katlı ve boş olduğu belirtilen bina için yapılan ihbar üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Resim : 1

Maltepe faciasında kahreden gerçek ortaya çıktı! Kentsel dönüşüm için binaya ailesi ile taşınmışMaltepe faciasında kahreden gerçek ortaya çıktı! Kentsel dönüşüm için binaya ailesi ile taşınmış

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri ise yapıda inceleme başlattı.

'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Resim : 3

Binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken içeride kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Resim : 4

Olası bir tehlikeye karşı bölgedeki önlemler sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adıyaman Deprem Bina
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro