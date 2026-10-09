'Binadan ses geldi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın çökmesi ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin etkisi sürerken Adıyaman'da bir binadan ses geldiği yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi.

'BİNADAN SES GELDİ' İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Hoca Ömer Mahallesi'nde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarlı hâle gelen bir binadan sesler geldiğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Üç katlı ve boş olduğu belirtilen bina için yapılan ihbar üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri ise yapıda inceleme başlattı.

Binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken içeride kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Olası bir tehlikeye karşı bölgedeki önlemler sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)