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Halk TV Türkiye Beyoğlu'nun ortasında iş cinayeti! 22 yaşındaki aşçı kaçak terastan düşüp öldü

Beyoğlu'nun ortasında iş cinayeti! 22 yaşındaki aşçı kaçak terastan düşüp öldü

Galata’da aşçı olarak çalıştığı otelin 5’inci katındaki teras bölümünden düşen 22 yaşındaki Esmanur Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul'da Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aşçı olarak çalıştığı otelin 5’inci katındaki teras bölümünden düşen 22 yaşındaki Esmanur Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı otelin teras katının ise ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında İstanbul'da Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esmanur Polat, otelin 5’inci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nun ortasında iş cinayeti! 22 yaşındaki aşçı kaçak terastan düşüp öldü - Resim : 1

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Polat, ağır yaralı olarak ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Esmanur Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nun ortasında iş cinayeti! 22 yaşındaki aşçı kaçak terastan düşüp öldü - Resim : 3

TERAS KATI RUHSATSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi.

Beyoğlu'nun ortasında iş cinayeti! 22 yaşındaki aşçı kaçak terastan düşüp öldü - Resim : 4

Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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