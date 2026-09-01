Beştepe reform anlattı ama yeni adli yıl siyasi davalarla başladı

Cumhurbaşkanlığı kanadı yeni adli yıl açılışında yargı reformu ve hukukun üstünlüğü mesajı verdi. Adliyelerin eylül ayı takviminde ise İBB, Saraçhane, CHP Kurultayı ve gazetecilerin yargılandığı muhalefet davaları öne çıktı.

YILMAZ: GÜÇLÜNÜN HUKUKLA SINIRLANDIRILMASI GÜVENİN TEMELİDİR

2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin yargı stratejilerine değindi. Yılmaz, bugüne kadar atılan 'reform adımlarını' şu sözlerle özetledi:

"Devlet hayatının temelinde düzeni sağlayan hukuk kadar, o hukuka istikamet veren güçlü bir adalet anlayışı vardır. Kanunların herkese eşit uygulanması, hakkın sahibine teslim edilmesi, güçlünün hukukla sınırlandırılması ve güçsüzün hukukla korunması, milletin devletine duyduğu güvenin de temelini oluşturur. 2002 yılından bu yana attığımız her reform adımında hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi, hak ve özgürlüklerin güvencelerini genişletmeyi ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmayı esas aldık."

CEZAEVİ İSTATİSTİKLERİ VE YARGIDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Cezaevlerindeki doluluk oranlarında bağımlılık suçlarının payına dikkat çeken ve yeni uygulamaları açıklayan Yılmaz, şu verileri paylaştı:

"Bugün cezaevlerimize bakıyoruz, aşağı yukarı üçte biri uyuşturucu suçundan cezaevinde. Diğer suçların birçoğunu da aslında uyuşturucu veya bağımlılıklarla ilişkili suçlar olarak görebiliriz. Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki süreyi, zorunlu haller dışında 3 ayla sınırlandırdık. Vatandaşlarımızın devam eden soruşturma ve yargılamalardaki gecikmelere ilişkin başvurularını doğrudan iletebileceği 'Alo Adalet 135' sistemini hizmete alıyoruz. 2002 yılında yaklaşık 9.349 olan hakim ve savcı sayımızı bugün 26.667'ye, toplam adalet personeli sayımızı ise 61 binden 208 binin üzerine çıkartmış durumdayız."

"ÖNCELİKLE İLK AŞAMANIN TAMAMLANMASI GEREKİYOR"

Konuşmasında Meclis'te kabul edilen yeni yasal düzenlemelere ve terörün ekonomik faturasına da yer veren Yılmaz, süreci şöyle anlattı:

"Sadece ekonomik maliyetine baktığımız zaman terörün, bu on yıllar boyu süren terör hadiselerinin Strateji Bütçe Başkanlığımızla birlikte yaptığımız bir çalışmada bunun en az 2.3 trilyon dolarlık bir maliyet oluşturduğunu görüyoruz. Sahada silahların bırakıldığı, örgütün uzantılarıyla birlikte kendini feshettiği... Milli Güvenlik Kurulu tarafından bunun teyidi... Bu süreç ilk aşamayı oluşturuyor. Diğer maddelerin hukuki süreçlerin gündeme gelebilmesi için öncelikle bu ilk aşamanın tamamlanması gerekiyor."

EYLÜL AYI DURUŞMA TAKVİMİ

Hükümet kanadından hukukun üstünlüğü ve reform mesajları gelirken, adliyenin yeni çalışma döneminde muhalefet siyasetçilerinin ve gazetecilerin yargılandığı davalar başlıyor. Yeni Parti İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından paylaşılan eylül ayı duruşma takvimi şu şekilde: