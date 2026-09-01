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Halk TV Türkiye Beştepe reform anlattı ama yeni adli yıl siyasi davalarla başladı

Beştepe reform anlattı ama yeni adli yıl siyasi davalarla başladı

Yeni adli yıl açılışında konuşan Cevdet Yılmaz yargı reformları ve hukukun üstünlüğü mesajı verdi. Adliyenin eylül takviminde ise İBB, Saraçhane, CHP Kurultayı ve gazetecilerin yargılandığı kritik duruşmalar yer aldı.

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Beştepe reform anlattı ama yeni adli yıl siyasi davalarla başladı

Cumhurbaşkanlığı kanadı yeni adli yıl açılışında yargı reformu ve hukukun üstünlüğü mesajı verdi. Adliyelerin eylül ayı takviminde ise İBB, Saraçhane, CHP Kurultayı ve gazetecilerin yargılandığı muhalefet davaları öne çıktı.

YILMAZ: GÜÇLÜNÜN HUKUKLA SINIRLANDIRILMASI GÜVENİN TEMELİDİR

2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin yargı stratejilerine değindi. Yılmaz, bugüne kadar atılan 'reform adımlarını' şu sözlerle özetledi:

"Devlet hayatının temelinde düzeni sağlayan hukuk kadar, o hukuka istikamet veren güçlü bir adalet anlayışı vardır. Kanunların herkese eşit uygulanması, hakkın sahibine teslim edilmesi, güçlünün hukukla sınırlandırılması ve güçsüzün hukukla korunması, milletin devletine duyduğu güvenin de temelini oluşturur. 2002 yılından bu yana attığımız her reform adımında hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi, hak ve özgürlüklerin güvencelerini genişletmeyi ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmayı esas aldık."

CEZAEVİ İSTATİSTİKLERİ VE YARGIDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Cezaevlerindeki doluluk oranlarında bağımlılık suçlarının payına dikkat çeken ve yeni uygulamaları açıklayan Yılmaz, şu verileri paylaştı:

"Bugün cezaevlerimize bakıyoruz, aşağı yukarı üçte biri uyuşturucu suçundan cezaevinde. Diğer suçların birçoğunu da aslında uyuşturucu veya bağımlılıklarla ilişkili suçlar olarak görebiliriz. Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki süreyi, zorunlu haller dışında 3 ayla sınırlandırdık. Vatandaşlarımızın devam eden soruşturma ve yargılamalardaki gecikmelere ilişkin başvurularını doğrudan iletebileceği 'Alo Adalet 135' sistemini hizmete alıyoruz. 2002 yılında yaklaşık 9.349 olan hakim ve savcı sayımızı bugün 26.667'ye, toplam adalet personeli sayımızı ise 61 binden 208 binin üzerine çıkartmış durumdayız."

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"ÖNCELİKLE İLK AŞAMANIN TAMAMLANMASI GEREKİYOR"

Konuşmasında Meclis'te kabul edilen yeni yasal düzenlemelere ve terörün ekonomik faturasına da yer veren Yılmaz, süreci şöyle anlattı:

"Sadece ekonomik maliyetine baktığımız zaman terörün, bu on yıllar boyu süren terör hadiselerinin Strateji Bütçe Başkanlığımızla birlikte yaptığımız bir çalışmada bunun en az 2.3 trilyon dolarlık bir maliyet oluşturduğunu görüyoruz. Sahada silahların bırakıldığı, örgütün uzantılarıyla birlikte kendini feshettiği... Milli Güvenlik Kurulu tarafından bunun teyidi... Bu süreç ilk aşamayı oluşturuyor. Diğer maddelerin hukuki süreçlerin gündeme gelebilmesi için öncelikle bu ilk aşamanın tamamlanması gerekiyor."

EYLÜL AYI DURUŞMA TAKVİMİ

Hükümet kanadından hukukun üstünlüğü ve reform mesajları gelirken, adliyenin yeni çalışma döneminde muhalefet siyasetçilerinin ve gazetecilerin yargılandığı davalar başlıyor. Yeni Parti İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından paylaşılan eylül ayı duruşma takvimi şu şekilde:

Dava Dosyası Tarİh / Saat Görüleceğİ Mahkeme
İBB Dosyası 1 ve 30 Eylül 2026 - 10.00 Silivri
Büyükçekmece Belediyesi Davası 3 ve 4 Eylül 2026 - 09.30 İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Saraçhane Davası 7 Eylül 2026 - 09.30 İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi
Atlas Çağlayan Davası 8 Eylül 2026 - 10.00 Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Ayşe Tokyaz Davası 9 Eylül 2026 - 10.00 Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Timur Soykan Davası 11 Eylül 2026 - 09.45 İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi
Ekrem İmamoğlu (Hakaret İddiası) 11 Eylül 2026 - 10.00 İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi
Özgür Çelik Basın Açıklaması Davası 14 Eylül 2026 - 10.00 İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi
Furkan Karabay Davası 15 Eylül 2026 - 09.45 İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi
Kurultay Ceza Davası 16 Eylül 2026 - 10.00 Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi
Oktay Kılıç - Hadi Özışık Davası 17 Eylül 2026 - 09.20 İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi
SBK Dosyası 17 Eylül 2026 - 11.00 İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Barış Pehlivan Davası 17 Eylül 2026 - 12.00 İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Boğaziçi Nurettin Yıldız Protesto Davası 22 Eylül 2026 - 09.30 İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi
Hakan Tosun Cinayeti Davası 22 Eylül 2026 - 10.35 Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi
İsmail Arı Davası 22 Eylül 2026 - 10.35 İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Saraçhane 1. Yıl Eylemleri Davası 22 Eylül 2026 - 11.15 İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi
Burak Kan Davası 25 Eylül 2026 - 13.30 Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Casusluk Davası 29 Eylül 2026 - 10.00 Silivri
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yargıtay Dava Cevdet Yılmaz
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