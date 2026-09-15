Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı

Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin K. (29) yönetimindeki U2 sefer sayılı İETT otobüsü, bölgede çalışma yapan Dursun Ü. (38) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Kazada kaldırımda çalışan işçiler Ömer Ç. (26), Deniz T. (27) ve Mehmet Ç. (41) ile otobüste yolculuk yapan Hatice Ç. (53) ve Gülten H. (53) yaralandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaralılardan Ömer Ç., Mehmet Ç. ve Gülten H., Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Deniz T. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hatice Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs şoförü Sezgin K. ile iş makinesi sürücüsü Dursun Ü., polis merkezine götürüldü. Kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)