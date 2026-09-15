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Halk TV Türkiye Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı

Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı, 3 işçi ile 2 yolcunun yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin K. (29) yönetimindeki U2 sefer sayılı İETT otobüsü, bölgede çalışma yapan Dursun Ü. (38) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı - Resim : 1

Son Dakika | Beşiktaş'ta yolcu otobüsü iş makinesine çarptıSon Dakika | Beşiktaş'ta yolcu otobüsü iş makinesine çarptı

Kazada kaldırımda çalışan işçiler Ömer Ç. (26), Deniz T. (27) ve Mehmet Ç. (41) ile otobüste yolculuk yapan Hatice Ç. (53) ve Gülten H. (53) yaralandı.

Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı - Resim : 3

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaralılardan Ömer Ç., Mehmet Ç. ve Gülten H., Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Deniz T. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hatice Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı - Resim : 4

Otobüs şoförü Sezgin K. ile iş makinesi sürücüsü Dursun Ü., polis merkezine götürüldü. Kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Beşiktaş'taki İETT kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 5 kişi yaralanmıştı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş İETT Otobüs Kaza
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