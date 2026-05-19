Belediye çalışanı meydanda vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Yıldızeli ilçe meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi’nde görev yapan 40 yaşındaki Abdullah Hasdemir, meydanda yürüdüğü sırada 53 yaşındaki Osman Hasdemir’in silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Hasdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Abdullah Hasdemir

HUSUMETİN KAYNAĞI 2022 YILINDAKİ ARAZİ KAVGASI

İşlenen cinayetin arka planında iki aile arasında süregelen bir husumetin olduğu iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, 2022 yılında Abdullah Hasdemir’in babası Halis Hasdemir, arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle Osman Hasdemir’in kardeşi Ünal Hasdemir’i öldürmüştü. 4 yıl önce yaşanan bu olayın ardından başlayan husumet, dün ilçe meydanında Abdullah Hasdemir’in hedef alınmasıyla devam etti.

Osman Hasdemir

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Silahlı saldırının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Osman Hasdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hasdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Saldırıda hayatını kaybeden belediye çalışanı Abdullah Hasdemir’in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hasdemir, Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)