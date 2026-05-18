Arazi anlaşmazlığı yumruklu kavgaya dönüştü: 1 ölü

Olay, dün akşam saatlerinde Siirt'in Eruh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba E.Ç. ile 68 yaşındaki Ömer Çelepkolu arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma, kısa sürede tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

DARBELERİN ARDINDAN YERE YIĞILDI

Arbede sırasında aldığı yumruk ve darbelerin etkisiyle yere yığılan Ömer Çelepkolu, olay yerinde aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ömer Çelepkolu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)