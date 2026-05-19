Belediye başkanı duyurdu: Mersin'deki silahlı saldırı sonrası Tarsus'ta 19 Mayıs etkinlikleri iptal edildi

Mersin'de bugün Metin Ö. isimli saldırgan, eski eşi Arzu Özden’i pompalı tüfekle öldürdükten sonra Tarsus ilçesine giderek önce husumetlisine ardından otomobille giderken çevresindekilere rast gele ateş açtı. Saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ

Meydana gelen bu saldırının ardından Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçede bugün düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaşanan olayın toplumda derin bir yara açtığını ifade eden Ali Boltaç, tüm konser ve etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Başkan Ali Boltaç, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzun vicdanını yaralayan bu menfur saldırıyı ve yaşanan vahşeti en güçlü şekilde kınıyor; adaletin en kısa sürede tecelli etmesini temenni ediyoruz.

Yaşadığımız bu derin üzüntü nedeniyle, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarımız iptal edilmiştir.

Acımız büyük. Hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."