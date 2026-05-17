Bebek'te müşterilerin arasında silahlı saldırı: Aynı iş insanı 4. kez hedefte

İstanbul Beşiktaş'a bağlı Bebek Mahallesi'nde 24 Nisan Cuma günü saat 23.00 sıralarında iş insanı Selçuk K.'ye ait restorana silahlı saldırı düzenlendi. Yaya olarak restoranın önüne gelen montlu bir saldırgan, içerisinde müşterilerin bulunduğu sırada yanındaki tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırı sırasında restoranda bulunan vatandaşlar panikle olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

POLİS KOVALAMACA SONUCU YAKALADI

Saldırgan, ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Silah sesleri üzerine bölgede görev yapan polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi takibe aldı. Bebek yokuşunda yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin üzerinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRILAR SİLSİLESİ: ARAÇLAR KUNDAKLANDI, EVLER KURŞUNLANDI

Bebek'teki restorana yapılan bu saldırı, iş insanı Selçuk K.'yi hedef alan ilk olay değil. Geçtiğimiz ay, Selçuk K.'ye ait Balmumcu'daki araç kiralama şirketinde bulunan yaklaşık 100 milyon lira değerindeki lüks araçlar kundaklanmış, aynı gece iş insanının Levent'teki villası da kurşunlanmıştı. Bu olayların ardından Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin annesi Melahat K.'ye ait Kağıthane'deki ev de silahlı saldırıya uğramıştı.

BİR HAFTA SONRA 4 SİLAHLI ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Restorana yönelik saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra, işletmenin çevresinde dolaşan silahlı 4 kişi daha tespit edildi. Güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi. Polis, bu şüphelileri de yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; montlu saldırganın yavaş adımlarla restoranın önüne geldiği, montunun içinden çıkardığı silahla içeriye doğru peş peşe ateş ettiği ve müşterilerin panikle dışarı kaçtığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda saldırganın olayın ardından yaya olarak uzaklaştığı görülüyor. (DHA)