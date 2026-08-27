Bebeğini gezdiren anne pusetin içinde silah buldu

Olay, dün saat 20.15 sıralarında İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki H.T., bebeğini gezdirmek üzere bebek arabasıyla parka gitti. Parkta bulunduğu esnada pusetin minderinin altında sert ve metal bir cisim fark eden H.T., elini minderin altına uzattı. Bulduğu cismin tabanca olduğunu anlayan kadın, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirdi.

9 MİLİMETRELİK TABANCA VE MERMİLER BULUNDU

İhbarın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, park çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri, bebek arabasının içine gizlenmiş olan 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabanca, silaha ait şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı.

ANNENİN İFADESİ: ELİMİ UZATTIĞIMDA SİLAH OLDUĞUNU GÖRDÜM

Polis ekiplerine ilk ifadesini veren anne H.T., bebeğini gezdirdiği sırada minderin altındaki sert cismi fark ettiğini belirterek, elini uzattığında bunun bir silah olduğunu gördüğünü ve hemen yetkililere haber verdiğini aktardı.

KAMERALAR İNCELEMEDE, FAİLLER ARANIYOR

Tabanca ve mermilerin kim ya da kimler tarafından bebek arabasına bırakıldığının belirlenmesi amacıyla parkı ve çevreyi gören güvenlik kameraları incelemeye alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. (DHA)