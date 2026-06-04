Sultangazi'de trafik kazası kavgası büyüdü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani'nin bulunduğu 34 GG 502 plakalı otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüler ve araçlardaki kişiler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre karşı taraftaki kişiler, Fakhani ailesine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakim Fakhani, Baran Fakhani ve Barış Fakhani ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ ADAM KURTARILAMADI

Vücudunun dört farklı yerinden bıçaklandığı belirtilen Baran Fakhani, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Barış Fakhani'nin iki bıçak darbesiyle yaralandığı, baba Hakim Fakhani'nin ise başından yaralandığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin yaklaşık iki ay sonra evlenmeye hazırlandığı belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay sırasında çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, şüphelilerden birinin elindeki bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)