Bayram ziyaretinde kuzenini bıçakladı: Cezaevine gönderildi
Kurban Bayramı ziyaretinde Bursa'da kuzeni Mehmet Duymuş'u beş yerinden bıçaklayan Ali Duymuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amcasının oğlu Ali Duymuş tarafından beş yerinden bıçaklanan Mehmet Duymuş ağır yaralandı.
Olayın ardından yakalanan saldırgan kuzen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BURSA'DA KUZEN KAVGASINDA KAN AKTI
Kurban Bayramı için Antalya'dan memleketi Bursa'ya gelen Mehmet Duymuş ile amcasının oğlu Ali Duymuş arasında, sokakta iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.
İnegöl'de çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Duymuş, elindeki bıçakla kuzeni Mehmet Duymuş'u vücudunun 5 yerinden yaraladı.
YARALI ADAMI HASTANEYE YAKINLARI YETİŞTİRDİ
Ağır yaralanan Mehmet Duymuş, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaralının bulunduğu araca eskortluk yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne hızlıca ulaşmasını sağladı.
Hastanede ameliyata alınan Mehmet Duymuş'un, operasyonun ardından kaldırıldığı serviste sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN KUZEN TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Ali Duymuş ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)