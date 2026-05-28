Bayram havası kısa sürdü: Peş peşe uyarıların ardından cadde ve sokaklar göle döndü

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, bahar ayının son günlerinden yaz mevsimine geçiş yaşanırken, yurt genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aniden bastıran kuvvetli yağışlar, birçok kentte su baskınlarına, taşkınlara ve tarım arazilerinde ciddi hasarlara yol açtı. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerdeki durum bölge bölge şu şekilde kayıtlara geçti:

İZMİR

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su birikintilerine neden oldu. Gölcük ve Mursallı mahallelerinden İnönü Mahallesi'ne doğru ilerleyen yağmur suları nedeniyle sürücü ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yenice Köy Camisi önünde ve köy meydanında biriken suların üzerinden vatandaşların geçebilmesi için demirden seyyar köprü kuruldu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ genelinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Kısa sürede kuvvetlenen sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Oğuzlu Mahallesi’nde ise fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Bölgede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

BODRUM (MUĞLA)

Bodrum’da öğleden sonra başlayan ve kısa süre etkili olan sağanak yağmur, Gümbet mevkiindeki derenin su seviyesini hızla yükseltti. Dere yatağına park edilmiş bazı araçların içine su girmesi üzerine, belediye ekipleri araçların kaldırılması için sık sık anonslar yaptı.

Dere yatağının üzerinden geçen yol, zabıta ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Yağışın ardından ilçede yeniden güneşli hava hakim oldu.

MANİSA

Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, kırsal mahallelerde yolları göle çevirdi. Ahmetler, İcikler ve Gümele mahallelerinde taşkınlar meydana gelirken; Ahmetler'de park halindeki bir otomobil sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi.

Gümele Mahallesi’nde Oluk Deresi'nin taşması sonucu bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti yapacağı bildirildi.

Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise ceviz büyüklüğünde etkili olan dolu yağışı, evlerin çatılarını, sokakları ve tarım arazilerini kısa sürede beyaza bürüdü.

KÜTAHYA

Hava sıcaklığının 17 dereceye kadar düştüğü Kütahya'da sağanak yağış hayatı felç etti. Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerindeki kavşak yoğun yağışla göle döndü; araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik ekipleri bölgeyi araç geçişine kapattı.

Biriken su, belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla tahliye edilerek trafik normale döndürüldü. Cemalettin Mahallesi Menderes Caddesi’nde yağış sonrası yolda çökme meydana gelirken, kentin yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

EDİRNE

Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ile binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınları yaşandı. Atatürk Bulvarı’nın bazı bölümleri ile İlhami Ertem Caddesi suyla kaplandığı için polis ekiplerince tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yeri ve apartmanın giriş katını su bastı. Vatandaşlar ve esnaf, dükkanlarındaki suları itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dokuzhöyük köyünde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım alanları büyük zarar gördü.

Köy muhtarı Hidayet Kutluca, dolu nedeniyle özellikle meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday ekili alanların zarar gördüğünü belirterek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasar tespit çalışması başlatılacağını açıkladı.

KONYA

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Özellikle Mutlu, Burunsuz ve İmrenler mahallelerinde aniden bastıran dolu yağışı, coğrafi işaretli olan meşhur Hüyük çileği üretim alanlarında ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak, tarım arazilerinin su altında kalmasına ve bazı ahırları su basmasına neden oldu. Kula köyünden akan Delice Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı ve çeltik tarlaları su altında kaldı. Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köyde su tahliye çalışması yürüttü.

Köy sakinlerinden İsmet Altuntaş, taşkının kısa sürede etkili olduğunu ve suyun ahırlara kadar ulaştığını belirtti.

BİLECİK

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan ve bazı bölgelerde doluya dönşen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi. (DHA), (AA)