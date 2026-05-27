Bayramın ikinci günü için sel ve dolu uyarısı! Bakanlık bu illeri tek tek uyardı

Kurban Bayramı ile birlikte havalar ısındı derken, İçişleri Bakanlığı 15 il için sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Yöresi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan yurttaşlara, sağanak yağışın yol açabileceği olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması yönünde uyarı geldi:

"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."