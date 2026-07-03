Baroya ait restoranları işleten iki kardeşin de olduğu 37 kişiye ‘tefecilik’ suçlaması!

Dava Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. 37 kişi sanık konumunda. Bu kişilerden 5’i tutuklu. Sanıklar, “tefecilik” ve “suç işlemek amacı ile örgüt kurmakla” suçlanıyor. Gelecek hafta hakim karşısına çıkacak sanıklardan üçü dikkat çekici.

Bu isimler; Lokman Sevilgen, kardeşi Ümit Sevilgen Sevilgen kardeşler, yargı camiasından çok sayıda kişinin yakından tanıdığı isimler. İstanbul Barosu’nun Taksim, Beykoz Kanlıca ve Bakırköy’de bulunan 4 ayrı kafe restoranının da işletmecisi. Anılan tesislerden Kanlıca’daki ‘Ada Baro Bahçe’ çok sayıda düğün organizasyonun da yapıldığı gözde bir tesis konumunda.

Dava dosyasında 2 kişi ise şikâyetçi konumda. Bunlar, bir dönem diyaliz merkezleri olan Yücel Demircan ile, Redline Acil Sağlık Hizmetleri AŞ’nin eski sahibi Naci Uzun. Dosyaya göre, Demircan ile sanıkların bir bölümü arasında uzun yıllar öncesine dayanan bir tanışıklık da söz konusu. Demircan’ın bu kişilerden bazıları ile zaman zaman ticari iş birliklerine de gittiği ifade ediliyor.

Sanıklardan Lokman Sevilgen, Kanlıca'da bulunan Baro Bahçe'nin de işletmecisi.

2 MİLYON ALDI 3.1 MİLYONLUK SENET VERDİ

Bir dizi diyaliz merkezinin bağlı olduğu TMP Ekstrakorporeal Tedaviler AŞ’nin de sahibi olan Yücel Demircan, yaşadığı mali darboğazı aşmak için faizle borç para arayışına girdi. İfadesinde, durumunu Ümit Sevilgen’e anlattığını kaydeden Demircan bu kişiden ilk olarak, aylık yüzde 6 faizle 2 milyon TL aldı. Bu paraya karşılık 3 milyon 100 bin liralık senedi imzalayıp Sevilgen’e teslim etti. Savcılık, aradaki 1.1 milyonluk farkın, ‘tefeci faizi’ olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yücel Demircan

AYLIK YÜZDE 6 FAİZLE ÇEK KIRDIRDI

İddianameye göre; ikili arasında faizle para verme ilişkisi uzun süre devam etti. Devam eden süreçte Sevilgen; Demircan’ı, tefecilikle suçlanan bir diğer isim Abdulkadir Yıldırım ile tanıştırdı. Demircan bu kişi ilk olarak 436 bin TL’lik iki çekini, aylık yüzde 5’lik faiz hesaplayarak kırdırdı. Demircan devam eden süreçte bu kişiye de çok sayıda çekini kırdırdı. Benzer bir durum, Demircan ile hakkında dava açılan bir diğer isim olan Veysi Sevilgen arasında da yaşandı. Sevilgen de, aylık yüzde 6’lık faizle Demircan’ın çeklerini kırdırmaya başladı.

ADLİYENİN KARŞISINDAKİ OTOPARKI İŞLETİYOR

Yaşadığı darboğazı aşmak için tefecilerden para alma yoluna giren Demircan, kısa süre içinde büyük bir borç sarmalına girdi. Demircan ifadesinde, Ümit Sevilgen’in yönlendirmesi ile bu kez Metin Ürtekin’den borç para aldı. Bu kişiye, aldığı 2.5 milyon liraya karşılık Şile’deki bir villasını ipotek ettirdi. Abdulalim Aslancı isimli kişiden de faizle para alma yoluna giren Demircan, anılan dönem Bakırköy Adliyesinin karşısındaki otoparkı işleten Abdulkadir Yıldırım’dan da aylık yüzde 5.5 faizle para aldı. Bu kişinin işlettiği otopark, Ümit Sevilgen’in işletmeciliğini yaptığı Ada Cafe’nin önüne de denk geliyor.

‘BORÇ PARA VERDİRDİ KOMİSYONUNU ALDI’

Tefecilerden aldığı paranın faizini dahi ödemekte zorlanan Demircan “Ümit Sevilgen’in abisi olan Lokman Sevilgen aracılığı ile E. A.’dan borç para aldım, E. A.’dan aldığım para para, faiz karşılığı alınmış bir borç para değil. Kendisi bana yardımcı olmak amacıyla 2.000.000 TL borç para verdi. Ancak, Lokman Sevilgen, E.A’nın haberi olmadan benden baskı ile 92.000 TL ve 3.000 doları komisyon olarak aldı” dedi.

TEHDİT EDİLDİ İNTİHARA KALKIŞTI

Tefecilerin tehditleri sonrası intihar girişiminde bulunan ve 3 gayrimenkulü elinden alındığı iddia edilen Demircan dışında, şikâyetçi olan bir diğer isim ise Naci Uzun. Bu kişi de ilk olarak, hakkında dava açılan Abdullah Akipek’ten 170 bin dolar alarak borç sarmalına girdi. Devam eden süreç başka bir dizi kişi de sürece dahil oldu. Naci Uzun, Akipek dışında Özgür Kaya, Hakan Oğuz, İ. Ö., Ümit Sevilgen, Özgür Akdağ, Ü. G., Bilgin Ayışık, Çiğdem Canpolat ve Aydın Çamlıbel’den şikâyetçi oldu.

Soruşturma kapsamında haklarında dinleme kararı alınan kişiler arasındaki bir dizi görüşme de dosyaya girdi. Operasyon ise geçen Nisan ayında yapıldı. Gözaltına alına kişilerden 11’i tutuklandı. Devam eden süreçte 6 isim tahliye edildi.

ÜMİT SEVİLGEN: ‘KİMSEYE FAİZLE PARA VERMEDİM!’

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. ‘Örgüt lideri’ olmakla suçlanan Ümit Sevilgen, Yücel Demircan için “Kendisine hiçbir şekilde faiz karsılığında para vermedim” dedi. Sevilgen, Demircan’ın restoranda yaptığı harcamaları çekle ödediğini öne sürdü. Ümit Sevilgen dışında Abdulalim Aslancı, Abdulkadir Yıldırım, Abdullah Akipek ve Metin Ürtekin tutuklu durumda. Davanın ilk duruşması ise önümüzdeki hafta görülecek.