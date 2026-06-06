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Halk TV Türkiye Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor

Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde 27 yaşındaki Zehra Şahin, bankadaki işini bırakarak çilek üretimine başladı. "Kendi Çileğini Kendin Topla" projesiyle ailelere tarla deneyimi sunan Şahin, gelecek yıl üretim alanını iki katına çıkarmayı planlıyor.

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Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor

Samsun, Alaçam'da yaşayan Zehra Şahin, geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"ne başvurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı eğitimle kendini geliştiren Şahin, Doyran Mahallesi'ndeki 1 dönümlük arazide belediyeden temin ettiği 5 bin fideyle üretime geçti.

Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor - Resim : 1

Şahin, ürettiği çilekleri eşi Tolga Şahin'le birlikte pazarlarda, anlaştığı market ve kafelerde satıyor. Gelecek yıl üretim alanını 2 dönüme çıkarmayı hedefliyor.

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AİLELER TARLAYA AKIN EDİYOR

"Kendi Çileğini Kendin Topla" projesiyle müşterilere tarladan kendi çileğini devşirme imkanı sunan Şahin, özellikle hafta sonları ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor - Resim : 3

"Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler bizi daha çok mutlu ediyor."

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ALAÇAM ÇİLEĞİ MARKALAŞIYOR

Şahin'i tarlasında ziyaret eden Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede son yıllarda çilek üretiminin hızla arttığını belirtti. Kayabaşı'na göre şu anda 50 civarında üretici 120 dekarlık alanda çilek yetiştiriyor. Her yıl hem üretici sayısı hem ekili alan artıyor.

Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor - Resim : 5

Kayabaşı, "Alaçam çileği artık tanınmaya, markalaşmaya başladı. Aromasıyla, lezzetiyle diğer çilek türlerine göre çok daha güzel" dedi.

Bankacılığı bıraktı toprağa atıldı: Şimdi aileler tarlasına akın ediyor - Resim : 6

Büyükşehir Belediyesi, valilik, ilçe belediyesi ve kaymakamlığın öncülüğünde çilek üretimini artırmaya ve çiftçilere daha fazla katma değer sağlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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