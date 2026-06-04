Teker teker elle, büyük emekle toplanıyor: Tarlada kilosu 170 lira oldu

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı yüksek rakımlı Derekızık Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda çilek yetiştiren Aksel Güngör, mayıs ayında tarlaya inen ilk hasatla birlikte sezonun resmen başladığını söyledi. Dikimden yaklaşık 90 gün sonra toplanan çilekler sera sistemi sayesinde aralık ayına kadar kesintisiz hasat edilebiliyor.

Güngör, çilek fidesinin ilk yılında dönüm başına 3 ton, ikinci yılda ise 5 tona kadar ürün verdiğini belirtti. Bu sezon 30 dönümden toplam 100 ton civarında rekolte beklediğini aktaran Güngör, fiyatlardan da memnun olduğunu ifade etti.

"Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyim. Bölgemiz, serin bir iklime sahip olduğu için 1 hafta içinde tamamen verim veren bir hasada geçeceğiz. Bu sene yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinden 100 ton civarında rekolte bekliyoruz. Bütün bölgelerden tek verimli çileklerin hasadı yoğun olduğu için bizi de etkiliyor. Şu an 170 bandından satılıyor. Bu çok iyi bir fiyattır."

ÜZÜMSÜ MEYVEDE TÜRKİYE'NİN YÜZDE 85'İ KESTEL'DEN

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin yalnızca çilekte değil ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyvelerin tamamında Türkiye üretiminin yüzde 85'ini karşıladığını vurguladı. Erol, belediyenin tarım odaklı kalkınma stratejisi kapsamında 6 kırsal bölgede 4 farklı fidan çeşidini üreticilerle buluşturduğunu da aktardı.

"Belediye olarak ilçemizi tarım şehri yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyvelerin Türkiye'deki yüzde 85 üretimini yapan ilçe olarak biz varız. Bununla alakalı da 6 ayrı kırsal bölgede, 4 farklı fidan çeşidini bahçelerde buluşturduk."

(DHA)