Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 21 yaşındaki genç çiftçi ilk yılında yapay zekayla 15 ton hasat yaptı, 9 tonunu Avrupa'ya ihraç etti

21 yaşındaki genç çiftçi ilk yılında yapay zekayla 15 ton hasat yaptı, 9 tonunu Avrupa'ya ihraç etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6,5 dönümlük topraksız sera kuran Ahmet Sanar, yapay zeka destekli üretimle ilk hasadından itibaren Rusya ve Romanya'ya ihracat yapıyor. Genç çiftçi bu yıl 50-60 ton rekolte bekliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
21 yaşındaki genç çiftçi ilk yılında yapay zekayla 15 ton hasat yaptı, 9 tonunu Avrupa'ya ihraç etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 21 yaşındaki Ahmet Sanar, amcasından öğrendiği çilek yetiştiriciliğini teknolojiyle birleştirerek ilk yılında ihracata açıldı.

yapay zeka destekli cilek hasadı hatay

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Aşağıpulluyazı Mahallesi'nde geçen kasımda 6,5 dönümlük araziye kurduğu hidroponik serada yapay zeka desteğiyle topraksız üretim yapan Sanar, şubattan bu yana topladığı yaklaşık 15 tonluk ürünün 9 tonunu Rusya ve Romanya'ya gönderdi.

Doğu'nun en lezzetli kirazı için hasat başladı: Parayla bile satılmıyor, şehirden köye kiraz yemeye geliyorlarDoğu'nun en lezzetli kirazı için hasat başladı: Parayla bile satılmıyor, şehirden köye kiraz yemeye geliyorlar

ALMANYA HAYALİNDEN VAZGEÇİP KÖYÜNDE SERA KURDU

Sanar, ilk planının Almanya'ya gidip iş kurmak olduğunu ancak çilek üreticisi amcası Ünal Sanar'ın yönlendirmesiyle bu fikirden vazgeçtiğini anlattı. Çocukluğundan beri amcasının yanında geleneksel çilek yetiştiriciliğini öğrenen Sanar, bu birikimi bir adım ileriye taşımak için topraksız sisteme geçti.

yapay zeka destekli cilek hasadı hatay

"Amcamın ürettiği çileği daha ileriye nasıl taşıyabilirim diye araştırmaların sonucunda topraksız sistemine geçme kararı aldık. Şubatta ilk hasadı almaya başladık. İlk yılımıza göre bu yıl 50-60 ton arasında bir rekolte bekliyoruz."

yapay zeka destekli cilek hasadı hatay

YAPAY ZEKA SU VE GÜBREYİ KONTROL EDİYOR

Sanar, kapalı alanda üretimin en büyük avantajının tam kontrol sağlamak olduğunu vurguladı. Seradaki nem, sıcaklık, su ve gübre verileri yapay zeka aracılığıyla analiz ediliyor. Bu sayede açık alanda yılda sadece iki ay süren çilek üretimi artık her mevsim yapılabiliyor.

yapay zeka destekli cilek hasadı hatay

"Günlük verdiğimiz besinin, suyun, gübrenin değerleri var, bunları yapay zeka sayesinde sistemli bir şekilde kontrol edebildiğimizden ürettiğimiz bitki çok daha sağlıklı oluyor. Bunun neticesinde de aldığımız ürün çok kaliteli oluyor."

Aralıktan beri hasat ediliyor hala bitmiyor: Tarlada kilosu 10 liradan Türkiye ve Dünya'ya kapış kapış satıldıAralıktan beri hasat ediliyor hala bitmiyor: Tarlada kilosu 10 liradan Türkiye ve Dünya'ya kapış kapış satıldı

30 KADINA İSTİHDAM SAĞLADI

Genç çiftçi kurduğu serayla mahalledeki 30 kadına da iş imkanı yarattı. Sanar, pazar ağını genişleterek daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti.

yapay zeka destekli cilek hasadı hatay

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro