Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 21 yaşındaki Ahmet Sanar, amcasından öğrendiği çilek yetiştiriciliğini teknolojiyle birleştirerek ilk yılında ihracata açıldı.

Aşağıpulluyazı Mahallesi'nde geçen kasımda 6,5 dönümlük araziye kurduğu hidroponik serada yapay zeka desteğiyle topraksız üretim yapan Sanar, şubattan bu yana topladığı yaklaşık 15 tonluk ürünün 9 tonunu Rusya ve Romanya'ya gönderdi.

ALMANYA HAYALİNDEN VAZGEÇİP KÖYÜNDE SERA KURDU

Sanar, ilk planının Almanya'ya gidip iş kurmak olduğunu ancak çilek üreticisi amcası Ünal Sanar'ın yönlendirmesiyle bu fikirden vazgeçtiğini anlattı. Çocukluğundan beri amcasının yanında geleneksel çilek yetiştiriciliğini öğrenen Sanar, bu birikimi bir adım ileriye taşımak için topraksız sisteme geçti.

"Amcamın ürettiği çileği daha ileriye nasıl taşıyabilirim diye araştırmaların sonucunda topraksız sistemine geçme kararı aldık. Şubatta ilk hasadı almaya başladık. İlk yılımıza göre bu yıl 50-60 ton arasında bir rekolte bekliyoruz."

YAPAY ZEKA SU VE GÜBREYİ KONTROL EDİYOR

Sanar, kapalı alanda üretimin en büyük avantajının tam kontrol sağlamak olduğunu vurguladı. Seradaki nem, sıcaklık, su ve gübre verileri yapay zeka aracılığıyla analiz ediliyor. Bu sayede açık alanda yılda sadece iki ay süren çilek üretimi artık her mevsim yapılabiliyor.

"Günlük verdiğimiz besinin, suyun, gübrenin değerleri var, bunları yapay zeka sayesinde sistemli bir şekilde kontrol edebildiğimizden ürettiğimiz bitki çok daha sağlıklı oluyor. Bunun neticesinde de aldığımız ürün çok kaliteli oluyor."

30 KADINA İSTİHDAM SAĞLADI

Genç çiftçi kurduğu serayla mahalledeki 30 kadına da iş imkanı yarattı. Sanar, pazar ağını genişleterek daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti.

(AA)