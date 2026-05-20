Geçen temmuz ekilen Bafra pırasasının hasadı mayıs sonunda tamamlanacak. 7 bin dekarlık ovadan bu sezon 28 bin ton rekolte bekleniyor; tarlada kilosu 10-15 liradan satılan ürün Türkiye'nin dört bir yanına ve Gürcistan ile Rusya'ya ihraç ediliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl temmuz ayında ekilen pırasanın hasadı mayıs sonunda tamamlanacak. 7 bin dekarlık ovadan bu sezon 28 bin ton rekolte bekleniyor.

ARALIKTAN BU YANA TARLADA

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, erkenci pırasanın aralık ayından itibaren pazarlara ulaşmaya başladığını bildirdi. Dönüm başına 4 ila 4,5 ton verim alınan ovada tarladan kilosu 10 liradan satış yapılıyor.

Doğanca Mahallesi'nde 300 dönüm arazide üretim yapan çiftçi Ahmet Kılıç da aralıktan bu yana süren hasatlarında kiloyu 7 ila 10 lira arasında sattıklarını aktardı. Kılıç, bugün ürününü Ordu'ya gönderdiğini belirtti.

KONYA'DAN GÜRCİSTAN'A

Ovadan çıkan pırasa Konya, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline ulaşıyor. Karadeniz bölgesinin tamamı ile ihracat pazarı olarak Rusya ve Gürcistan da bu hattın içinde yer alıyor.

KIŞLIKLARIN YERİNİ YAZLIKLAR ALDI

Aşçı, ovada kışlık sebze sezonunun kapandığını ve yazlık ürünlere geçildiğini söyledi. Örtü altında kavun ve karpuz ekimlerinin sürdüğünü, mayıs sonlarına doğru kapya ve biber çeşitlerinin de toprakla buluşacağını aktardı.

Kızılırmak'ın beslediği ovadan üretilen ürünleri tercih etmelerini tüketicilere öneren Aşçı, "Marketlere ve pazarlara gidildiğinde Bafra'nın sebze ve meyvesini tercih etsinler" dedi.

(AA)

