Bakanlık İtalyan Lisesi grevinde devreye girdi: Süre verdi

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan ve Tez-Koop-İş Sendikası bünyesinde örgütlü olan öğretmenlerin, maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı grev 108. gününe ulaştı. Okul yönetimi ve İtalya Dışişleri Bakanlığı ile yaşanan tıkanıklığın aşılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sürece müdahil oldu.

BAKANLIK İTALYAN LİSESİ GREVİNDE DEVREYE GİRDİ

Bianet’ten Hikmet Adal’ın haberine göre; Bakanlığın çağrısıyla 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen zirveye, Bakanlık yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcileri, Tez-Koop-İş Sendikası yöneticileri ve Özel İtalyan Lisesi idaresi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığındaki toplantıda, 26 Mart 2026 tarihinde sözlü olarak üzerinde anlaşılan ancak resmileştirilmeyen toplu iş sözleşmesi tutanağı masaya yatırıldı.

Okul yöneticilerinin tutanağı imzalama yetkisinin "İtalya Devleti'nde" olduğunu savunması üzerine, Bakanlık ve MEB yetkilileri bu yetkinin lise müdüründe olduğunu ve belgenin Türk hukukuna uygun olarak imzalanması gerektiğini vurguladı.

SÜRE VERDİ

Toplantı sırasında, İtalya Konsolosluğu tarafından sendikaya imzalanması için sunulan metin, "hukuki sonuç doğurmayacağı" gerekçesiyle Bakanlıkça reddedildi.

Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Türkiye hukukunda geçerliliği olacak şekilde revize edilen tutanağın Tez-Koop-İş tarafından hazırlanarak ilgili makamlara gönderilmesine karar verdi.

Özel İtalyan Lisesi Müdürlüğü ve İtalya Konsolosluğu’na gönderilen bu metnin imzalanması için İtalya tarafına 1 haftalık kesin süre verildi. Tez-Koop-İş Sendikası, revize edilen tutanağın İtalya’nın İstanbul Konsolosluğu’na ve okul müdürlüğüne ulaştırıldığını duyurdu.

108 gündür süren grevin, bu sürenin sonunda atılacak imzalara göre şekillenmesi bekleniyor.