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Halk TV Türkiye Bakanlık düğmeye bastı: Piyasadan tek tek toplatılıyor

Bakanlık düğmeye bastı: Piyasadan tek tek toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bir badminton seti markasının kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğini açıkladı. Çocuk sağlığını riske atan ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Bakanlık düğmeye bastı: Piyasadan tek tek toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizini başarıyla geçemediği tespit edilen badminton setinin piyasaya sunulmasının yasaklanmasına ve ürünün toplatılmasına karar verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki incelemeler sonucunda, 'PUTİ' marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği tespit edilmiştir.

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"PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE TOPLATMA KARARI UYGULANMIŞTIR"

Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde güvenlik standartlarından taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen etkin piyasa gözetimi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz." (DHA)

Bakanlık düğmeye bastı: Piyasadan tek tek toplatılıyor - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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