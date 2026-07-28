Çocuklar giyiyordu: Tehlikeli düzeyde kimyasal çıktı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde Jinafire Long Çocuk Kostümü” adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğini açıkladı.

Yapılan incelemelerde, bir çocuk kostümünün içeriğinde mevzuat sınırlarının üzerinde tehlikeli kimyasal maddesi tespit edildi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATILACAK

Bakanlık, tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Yasaklama ve toplatma kararını Ticaret Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri Bekir Kaplan şöyle duyurdu

"Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir.

Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, Piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir."