Bakanlık Beşiktaş'ın en gözde yerinde ahşap ev satacak! Bedeli dudak uçuklattı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan Beşiktaş’taki gayrimenkulü satış listesine ekledi. Resmi ilana göre, kentin en değerli lokasyonlarından birinde bulunan ahşap ev niteliğindeki taşınmaz, açık teklif usulüyle yeni sahibini bulacak.

Satışa çıkarılan taşınmazın ada, parsel ve fiyat bilgileri:

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZIN TEKNİK VE MALİ BİLGİLERİ Hazine Taşınmazı İhale Detay Tablosu Dosya Numarası 34070100635 İl / İlçe İstanbul / Beşiktaş Mahalle / Sokak Vişnezade Mah. / Vişnezade Camii Sk. Ada / Parsel 1241 Ada, 8 Parsel Yüzölçümü 113,70 m² Hazine Hissesi Tam Taşınmaz Cinsi Ahşap Ev İmar Durumu Konut Alanı Tahmini Satış Bedeli 18.830.000,00 TL Geçici Teminat Bedeli 3.766.000,00 TL

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YAPILACAĞI ADRES

Taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında "Açık Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecek.

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ BİLGİLERİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (Açık Teklif Usulü) İhale Tarihi 16 Eylül 2026 İhale Saati 10:40 Yetkili Birim İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

(Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) Açık Adres Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 76 - 78

Üsküdar / İSTANBUL Salon Bilgisi Zemin Kat İhale Salonu

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 20 İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

İhale şartnamesinde alıcılara sunulan ödeme kolaylıkları şu şekilde sıralandı:

ÖDEME KOLAYLIKLARI VE VADE SEÇENEKLERİ Şartnamede Belirtilen Resmi Ödeme Planı Detayları Peşin Ödeme İndirimi İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda, toplam satış tutarı üzerinden %20 İNDİRİM uygulanacaktır. Taksitli Peşinat Oranı Taksit talep edilmesi durumunda ihale bedelinin en az dörtte biri (%25) peşin olarak tahsil edilir. Vade ve Taksit Düzeni Peşinat sonrası kalan tutar, en fazla 2 yıl (24 ay) içerisinde, üçer aylık dönemler halinde eşit taksitlerle ödenir. Faiz Koşulu Taksitlendirilen bakiye tutara yürürlükteki kanuni faiz uygulanacaktır.

KDV, HARÇ VE 5 YIL EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Satışı yapılacak taşınmaz alıcısına önemli mali muafiyetler sağlıyor:

VERGİ MUAFİYETLERİ VE DÖNER SERMAYE BEDELLERİ Sağlanan Vergİ ve Harç MUAFİYETLERİ KDV Durumu %0 KDV Satış KDV'den Muaftır Emlak Vergisi Muafiyeti Devir tarihinden itibaren 5 Yıl Boyunca emlak vergisinden muaftır Harç ve Resim Durumu Satış ve devir işlemlerindeki tüm sözleşme ve belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Kademelİ İşlem (Döner Sermaye) Bedelİ Oranları 0 - 5.000.000 TL Arası % 1,00 (Yüzde bir) 5.000.000 TL - 10.000.000 TL Arası % 0,50 (Binde beş) 10.000.000 TL'yi Aşan Kısım % 0,25 (On binde yirmi beş)

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatine kadar komisyona teslim etmesi gereken evraklar şunlar:

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN RESMİ BELGELER 1. GEÇİCİ TEMİNAT Olarak Kabul Edİlen Değerler Nakit Türk Parası Yalnızca İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılmalı ve makbuzu teslim edilmelidir.

DİKKAT: Hesaba EFT ile gönderilen teminatlar kabul edilmemektedir. Banka Teminat Mektubu Mevduat ve katılım bankalarından alınacak süresiz ve limit içi teminat mektubu (şube limitleri belirtilmiş ve banka teyit yazısı eklenmiş olarak). Devlet Tahvili / Bono Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) veya bu senetler yerine geçen resmi belgeler. 2. Katılımcı Niteliğine Göre İstenen Belgeler Gerçek Kişiler • T.C. Kimlik numarasını içeren onaylı Nüfus Cüzdanı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi

• Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Şirketler) • İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret/Sanayi Odası veya meslek kuruluşundan alınmış Sicil Kayıt Belgesi

• Şirket adına ihaleye katılacak kişiyi temsile yetkili kılan noter tasdikli Yetki Belgesi veya Vekâletname Kamu Tüzel Kişileri • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir resmi belge Ortak Girişimler (Konsorsiyum) • İhale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmek üzere Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

POSTA İLE BAŞVURU VE ŞARTNAME ERİŞİMİ

İhaleye posta yoluyla da teklif verilebilecek; ancak tekliflerin ihale saatinden önce komisyona ulaşmış olması şartı aranıyor. Postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacak. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye ilişkin detaylı şartname, mesai saatleri içerisinde ilgili müdürlükte ücretsiz olarak incelenebilecek. Ayrıca ilan detayları milliemlak.gov.tr ile istanbul.csb.gov.tr internet adresleri üzerinden takip edilebilecek.