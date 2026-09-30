Bakanlık 1 milyon kayıtsız kuryeyi açıkladı! Her iki kazadan biri motosiklet

İçişleri Bakanlığı, trafikteki denetimsizliğin ve güvencesiz çalışmanın ulaştığı boyutu resmi verilerle ortaya koydu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yollarda sayısı 1 milyona yaklaşan kayıtsız motokurye bulunduğunu ve trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kaynaklı olduğunu belirterek denetim sürecinin başlatıldığını duyurdu.

1 MİLYONA YAKIN KAYITSIZ KURYE YOLLARDA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, motosiklet kullanımındaki artışa ve kazaların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sektördeki kayıt dışılığı resmi verilerle paylaşan Bakan Çiftçi, doğrudan kayıtsız çalışanları ve hız baskısını işaret etti.

Bakan Çiftçi, denetimlere ilişkin, "Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 28'İ MOTOSİKLET KAZALARINDAN

Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana trafik verilerini yakından incelediklerini ifade eden Çiftçi, motosiklet sayısındaki artış hızına dikkat çekti. 2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısının yüzde 39 arttığını belirten Bakan Çiftçi, motosiklet sayısındaki artış oranının ise yüzde 103'e ulaştığını bildirdi.

"HER 2 KAZADAN 1'İ MOTOSİKLET KAZASI"

Trafikteki kaza ve can kaybı oranlarının ulaştığı seviyeyi açıklayan Bakan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan 1'i motosiklet iken bu oranın 2030'da her 3 araçtan 1'ine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz."

26 KURUMLA 'EYLEM PLANI' YÜRÜTÜLÜYOR

Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı"nı devreye soktuklarını açıklayan Çiftçi, çalışmanın 26 paydaş kurumun iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti. Eylem planının kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğu aktarıldı.

Plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Çiftçi, sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Çiftçi, "Milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, sahada görev yapan güvenlik personeline ve paydaş kurumlara teşekkür ederek çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.