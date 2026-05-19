Bakan Gürlek'ten 'siber vatan' açıklaması: FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalar kesintisiz işletilmekte

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada propaganda yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Siber vatanda devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir" dedi.

'SİBER VATAN'

Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Siber vatanda devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir.

Siber vatanda dijital güvenliğimizi ve milli egemenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda ve psikolojik harekat girişimi, mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır.

'YÜKSEK TEYAKKUZ'

Yargı teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız arasındaki bu güçlü eş güdüm ve koordinasyon, siber vatanımızın her bir noktasında yüksek teyakkuz haliyle kesintisiz sürecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir."

