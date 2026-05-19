Son Dakika | FETÖ bağlantılı hesaplara erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralarda yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Duran, siber alanda yürütülen kapsamlı izleme çalışmaları neticesinde FETÖ ile bağlantılı yüzlerce sosyal medya hesabına müdahale edildiğini duyurdu.

379 HESAP TESPİT EDİLDİ

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital takip ve analiz çalışmalarının aralıksız ve çok boyutlu bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam etmektedir. 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır."