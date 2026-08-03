Bakan Bolat: Türkiye dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üniversite tercih festivali 'TercihFest 26'da öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Bakan Bolat, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere eğitim ve gelecek hayatları için tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin son 23 yılda birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen bu 23 yılda Türkiye eğitim alanında, sağlıkta, çevrede, kültürde, sporda, sanayide, tarımda, hizmetlerde, ulaştırmada muhteşem ilerlemeler sağladı ve dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna ulaştık" dedi.

"BUGÜNÜN ÖĞRENCİLERİ ÇOK DAHA İYİ İMKÂNLARA SAHİP"

Kendi öğrencilik dönemindeki şartlarla bugünkü üniversite imkânlarını karşılaştıran Bolat, kampüslerin ve sosyal olanakların geliştiğini söyledi. Bolat, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere eğitim ve gelecek hayatları için tavsiyelerde bulundu. Programda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Bizim okuduğumuz bina Beyazıt'ta altı katlı bir iş hanıydı. Bildiğiniz iş hanı, yani düz apartman. Aynı şekilde diğer bölümler de benzeri yapıdaydı. Ama bugün sizler elhamdülillah gerçekten çok şanslı ve kısmetlisiniz. Mükemmel kampüslerde eğitim alıyorsunuz ve yabancı dil konusunda, dijital beceriler, diğer beceriler ve sportif faaliyetler konusunda çok şanslısınız. Bizim altı katlı iş hanında böyle sportif faaliyet yapma şansımız, yabancı diller okulu gibi imkânlarımız yoktu. Kendi kendine ne öğrenebilirsen o kârdı. Bu çerçevede Anadolu'nun bütün illerinde muhteşem kampüsler yapıldı. Dün, iki gün önce Artvin'deydim. Şahane bir kampüs. Bir hafta önce Şırnak'taydım. Şahane bir kampüs. Spor salonları, kütüphaneleri, her şeyleri var. Yurtları, kız yurtları, erkek öğrenci yurtları vesaire. O yüzden Allah'a çok şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen bu 23 yılda Türkiye eğitim alanında, sağlıkta, çevrede, kültürde, sporda, sanayide, tarımda, hizmetlerde, ulaştırmada muhteşem ilerlemeler sağladı ve dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna ulaştık" dedi.

'HAYATA ERKEN ATILIRSANIZ MAÇA 2-0 ÖNDE BAŞLARSINIZ'

Bolat, "Bizim inancımızda, İslam dininde zekâtı gelirin, servetin yüzde 2,5'u olarak ödememiz gerekiyor. Ama bilginin zekâtı yüzde 100'dür. Hocalar kitap yazar, ders verir, makale yazar, konferans verir; bilginin zekâtını yüzde 100 olarak ödemeye çalışır. Hayata erken atılmayı sizlere tavsiye ederim. Eminim birçoğunuz, yani sizler çalışkan, zeki çocuklarsınız. Mutlaka ilk, orta ve lise yıllarında farklı işlerle de uğraşmışsınızdır. Eğer hayata erken atılırsanız maça 2-0 önde başlarsınız. Okul bittiğinde rekabet başlayacak. İlk rekabetiniz liseye girişteydi. İkinci rekabetiniz üniversiteye girişteydi. Üçüncü rekabetiniz okul bittikten sonra işe girmeyle alakalı olacak. Şimdi ikinci önemli alandasınız. Bundan sonra öğretim üyeliği yapanlar, yapacak olanlar yarışa yine akademik sıralarda devam edecek. Ama özelde ya da kamuda, 'Ben iş hayatına atılmak istiyorum, serbest meslek sahibi olmak istiyorum' diyenler ise rekabet alanına girecek ve ondan sonra kurslar, sertifika programları veya ileride master haricinde okulla pek haşır neşir olmayacak. Ama şunu bilin ki hayata erken atılım, okulda herhangi bir stajyerlikte, part-time işte veya çevrenizde stajyerlik yaparak kendinizi geliştirirseniz çok çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından program, sertifika teslimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. (DHA)