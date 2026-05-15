"Bahçeli'ye şikayet ederim" sözleri MHP'li Yalçın'ı çok kızdırdı! Arınç'a 'Fâsıkü’l leyl ü ve’n-nehar' dedi

AKP kurucularından Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda süreç, Öcalan ve KHK'lılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 'KHK mağduriyetleri' için "Bugün Apo’ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" ifadelerini kullanmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Arınç'a "siyaset fosili" demiş ve Arınç da Yalçın’a yanıt vermişti.

“Senin için ‘kimdir bu?’ diye sorduğumda ne diyorlar biliyor musun? ‘Şaribül leyli ven nehar’” ifadelerini kullanan Arınç'a Semih Yalçın'dan yanıt geldi.

"ŞEYTANLA ORTAKLIĞI SEÇTİ"

Yalçın bugün sosyal medya hesabından yayımladığı uzun mesajında, Arınç'ın kullandığı 'Şaribül leyli ven nehar' (gece gündüz içen) sözlerine 'Fâsıkü’l leyl ü ve’n-nehar' (Gece gündüz günah işleyen yoldan çıkmış kişi) ifadesi ile yanıt veren Yalçın, "Siyasi eleştiri hudutlarının dışına çıkıp şeytanla ortaklığı seçti" diyerek Arınç'ı hedef aldı.

"BAHÇELİ'YE ŞİKAYET EDERİM" SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Semih Yalçın, Arınç'ın, "Bunlara son vermezse Sayın Devlet Bahçeli'ye şikayet edeceğim" sözlerine "Biz, kendisinden bir öğrenciyi babasına şikâyet eden mızmız öğretmen üslubuyla değil; abdestinden şüphesi olmayan bir musallinin vakar ve itidaliyle tenkitlerimize cevap vermesini beklerdik." şeklinde yanıt verdi.

Yalçın'ın Arınç'a verdiği uzun yanıt şu şekilde oldu: