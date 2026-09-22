Bahçelievler'de minibüs dehşeti: 1 kişi öldü sürücü gözaltında

Basın Ekspres bağlantı yolunda Y.G. idaresindeki 34 LJL 676 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile P.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Vesile P. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KADIN HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı Vesile P., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü Y.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.