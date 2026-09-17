Ayasofya’nın altındaki tüneller şehir efsanesi değil gerçekmiş! Bakan açıkladı

Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik bir tünel olduğu şeklindeki şehir efsanesi gerçek çıktı.

Kahramanmaraş basın buluşmasında soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıllardır kulaktan kulağa dolaşan şehir efsanesini doğruladı.

"Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor" diyen Bakan Ersoy, tünelin içinden tonlarca çamur çıkarıldığını aktardı.

"9 KİLOMETREYE KADAR UZANAN BÖLÜMLERDEN SÖZ EDİLİYOR"

Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya’nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi var. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Ancak belli bir noktadan sonra çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar var. Biz şu anda erişilebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun ve güvenli olan kısımların ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz.”

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI RESTORASYON ÇALIŞMALARI"

Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, yaklaşık 1.500 yıllık yapının gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz.

Çalışmalar kapsamında Ayasofya’nın bütüncül projeleri tamamlandı; türbeler, Sıbyan Mektebi, Muvakkithane ve galeri katındaki restorasyonlar bitirildi. Kuzeydoğu minaresinin statik güçlendirmesi de tamamlandı. Bugün çalışmaların en önemli aşaması olan ana kubbede yapısal güçlendirme ve mozaik konservasyonu devam ediyor.

Ana kubbenin korunması amacıyla geçici çelik çatı ve koruyucu örtü sistemi tamamlandı. İç mekânda kurulan özel platform sayesinde kubbedeki mozaiklerin belgeleme, temizlik ve koruma çalışmaları, ibadet ve ziyaret devam ederken yürütülüyor. Yapılan modelleme ve statik analizlerde doğu yarım kubbede de güçlendirme ihtiyacı tespit edildi. Bu bölümde taşıyıcı sistemin güçlendirilmesiyle birlikte mozaik, kalem işi ve mermer yüzeylerin konservasyonuna yönelik yeni aşamaya geçiliyor.

Tüm çalışmalar, Bilim Heyeti ve Koruma Kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda, Ayasofya’nın özgün malzemesi ve tarihî katmanları korunarak yürütülüyor. Hedefimiz Ayasofya’yı yalnızca restore etmek değil; bu eşsiz dünya mirasını yapısal olarak daha güvenli hale getirerek özgün kimliğiyle gelecek yüzyıllara taşımaktır."

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Şubat 2026'da yaptığı açıklamada ise Ayasofya’nın derinliklerinde 1600 yıllık gizli tüneller bulunduğunu açıklayarak, "Batı Bahçe’de yüzlerce metre uzunluğundaki 7 tünel hattını da belgeledik" demişti.