Avrupa sosyalistleri ayağa kalktı! CHP’ye müdahale “siyasi darbe” olarak nitelendirildi

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan sürecine ve son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Parti, CHP’ye yönelik yargı süreçleri ve parti içi dengeleri etkileyen adımları değerlendirerek, bunları “siyasi rekabetin ötesine geçen müdahaleler” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçim süreci öncesinde muhalefet üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulanarak, yargı mekanizmalarının siyasi amaçlarla kullanıldığı ifade edildi. PES sürece yönelik "ana muhalefete yönelik yasadışı darbe" ifadesini kullanarak bu durumun Avrupa kamuoyunda ciddi endişe yarattığını vurguladı.

"ANA MUHALEFET ZAYIFLATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Metinde ayrıca, Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin elde ettiği güçlü sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye başkanlarına yönelik süreçlerin de dikkatle takip edildiği belirtildi.

PES, Özgür Özel’in liderliğindeki CHP yönetiminin görevden alınmasına ilişkin iddiaları ise “ana muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir hamle” olarak değerlendirdi. Parti "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi rakiplerine yönelik yol temizleme çalışması için Türk yargısını bir silah olarak kullanıyor" açıklamasını yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI

Avrupa Sosyalistler Partisi, Avrupa Birliği kurumlarına da çağrıda bulunarak, Türkiye’de demokratik standartların korunması için daha net bir tutum alınması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS) sürece ilişkin tepki göstermesi ve “demokratik değerleri savunması” gerektiği belirtildi.

PES ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP delegelerinin kurultayda ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasının “siyasi çoğulculuğa zarar verdiği” görüşünü savunarak, Avrupa’nın bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.