Artık sokak hayvanlarını beslemek yasak! İlk adım Bakan Çiftçi'nin memleketinden geldi

Sokak hayvanlarının yaşam alanlarına büyük bir müdahale kararı alındı. Artık Erzurum'da sokaktaki hayvanların beslenmesi yasak.

Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan kararın amacı da dikkat çekici: Sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN 'ÜST DÜZEY' TOPLANTI

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kararın en üst yetkiyle alındığı görüldü. Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlık etti. Toplantıya, Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek sokaklarda beslenmelerinin il genelinde yasaklanmasına ve uygulamanın ilçe belediyelerince takip edilmesine karar verildi.

Ayrıca, ilçe ve mahallelerde sahipsiz hayvanların tespitine yönelik denetimlerin mahalle muhtarlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülmesi kararlaştırıldı.

UYGUN OLMAYAN BAKIMEVLERİNİN FAALİYETLERİ DE DURDURULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması konusunda İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince takip yapılması kararı alınan toplantıda, Pasin Ovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetleri durduruldu.

Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süre içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmasına karar verildi.

Erzurum Valiliğinde 10 Şubat tarihine kadar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görev aldı. Çiftçi'nin Bakan olması ile yerine Aydın Baruş getirildi.