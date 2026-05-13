Aralarında kamu görevlileri de var! 14 ilde kaçakçı operasyonu

Artvin merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Bunlardan 11’i tutuklandı.

BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI, EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Artvin'de Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Başsavcılık koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

100 MİLYON TL'LİK ARAÇ KAÇAKÇILIĞI

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye’ye getirdiği, 10 şüphelinin ise usulsüz giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Artvin merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Yalova, Edirne, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenen 11 araçtan 10’una da el konuldu. (DHA)