Araba aksesuarlarına yeni yasak: Resmî Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sürücülerin seyir halindeyken araç içindeki görüntü cihazlarında video veya televizyon yayını izlemesi yasaklandı. Ayrıca, sesi araç dışına taşacak ve kamunun rahatını bozacak şekilde ses cihazı kullanımı ile araçlara ilave hoparlör, amplifikatör ve subwoofer takılması da yasak kapsamına alındı.

GÖRÜNTÜ CİHAZLARINA YENİ KURALLAR

Yönetmelikle "görüntü cihazı" ve "sürücü görüş alanı" tanımları Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne eklendi. Sürücünün izleme ve kullanma sahasında kalan ve aracın hareketi sırasında televizyon veya video yayını izlenen cihazlar "görüntü cihazı" olarak tanımlandı. Sürücü görüş alanı içinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya ve araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı.

Ancak, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseklikte ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu, görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmeyecek. Sürücülerin seyir halindeyken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video veya televizyon yayını izlemesi yasaklandı. Sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullanılan cihazlar, araç içi ve dışı gösteren kamera ve kayıt cihazları ile aracın kontrolü ve sistem ayarlarına ilişkin cihazların bu amaçlarla kullanımı yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

SES CİHAZLARINA GETİRİLEN SINIRLAMALAR

Araçtaki ses cihazlarının, sesi araçtan dışarı taşacak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Ayrıca, araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaklandı. Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek.

TİCARİ ARAÇLARDA İSTİSNA

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapılan M2 ve M3 sınıfı araçlarda ise şoförlerin izleyemeyeceği şekilde olmak şartıyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz bulundurulabilecek. Ancak bu cihazlar şoförler tarafından yönetilemeyecek. Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.