Antalya'da yoldan çıkan otomobil refüjdeki tellere çarptı: Hastaneye kaldırıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde refüjdeki tel çitlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Ç.'nin kullandığı 07 CAA 803 plakalı otomobil, Antalya - Alanya D400 kara yolunda refüjdeki tel çitlere çarptı. Çitlerden kopan demir parçaları da Enes B. idaresindeki 07 JE 747 plakalı çekici kamyonet ile üzerindeki 06 FHT 126 plakalı minibüse isabet etti.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Hasan Ç. ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda seyreden otomobilin başka bir aracı geçmeye çalıştığı sırada refüjdeki tel çitlere çarptığı ve dönerek yol ortasında durduğu görüldü. (AA)