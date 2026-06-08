Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Kuzu eti diye döner sattı! İngilizler gözünün yaşına bakmadı: 30 milyon lira ceza yedi

Kuzu eti diye döner sattı! İngilizler gözünün yaşına bakmadı: 30 milyon lira ceza yedi

İngiltere'de bir dönercinin kuzu eti diye satılan ürünlerinin büyük oranda yağ, deri ve çeşitli et yan ürünlerinden oluştuğu, kuzu etinin ise çok düşük seviyede olduğu belirlendi. Mahkeme, şirkete 500 bin sterlin (30 milyon TL) para cezası kesti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kuzu eti diye döner sattı! İngilizler gözünün yaşına bakmadı: 30 milyon lira ceza yedi
Son Güncelleme:

İngiltere’de kuzu döner olarak satılan ürünlerin yanıltıcı olduğu ortaya çıktı.
Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre; Swansea Crown Court’ta görülen davada, Kismet Kebabs Ltd isimli dönercinin ''kuzu döner'' olarak sattığı ürünlerin büyük oranda yağ, deri ve çeşitli et yan ürünlerinden oluştuğu, içerdiği kuzu etinin ise çok düşük seviyede olduğu tespit edildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde jet yere çakıldı: Saniyeler içinde alev topuna döndüDominik Cumhuriyeti'nde jet yere çakıldı: Saniyeler içinde alev topuna döndü

Mahkeme, şirketin uzun yıllar boyunca toptancılar, restoran işletmeleri ve tüketicilere yönelik yanıltıcı uygulamalarla haksız ticari gelir elde ettiğine karar verdi. Kararda, firmanın faaliyetleri sırasında dürüstlük ilkesine aykırı hareket ettiği vurgulanırken, hakimin şirketin uzun süre devam eden ve ciddi boyutlara ulaşan etik dışı davranışlar sergilediği yönünde değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

30 MİLYON TL CEZA VERİLDİ

Şirkete 500 bin sterlin (30 milyon TL) ceza kesilirken, ayrıca yaklaşık 259 bin sterlin tutarındaki mahkeme ve soruşturma masraflarının da ödenmesine karar verildi.

Savcılık, hem işletmeleri hem de tüketicileri ürün içerikleri konusunda sistematik bir şekilde yanılttığını belirtti.

Yaşanan olayın İngiltere’de son yıllarda gıda sahtekarlığı ile ilgili en dikkat çeken davranışlardan birisi olduğu aktarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İngiltere Mahkeme
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro