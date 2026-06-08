Kuzu eti diye döner sattı! İngilizler gözünün yaşına bakmadı: 30 milyon lira ceza yedi

İngiltere’de kuzu döner olarak satılan ürünlerin yanıltıcı olduğu ortaya çıktı.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre; Swansea Crown Court’ta görülen davada, Kismet Kebabs Ltd isimli dönercinin ''kuzu döner'' olarak sattığı ürünlerin büyük oranda yağ, deri ve çeşitli et yan ürünlerinden oluştuğu, içerdiği kuzu etinin ise çok düşük seviyede olduğu tespit edildi.

Mahkeme, şirketin uzun yıllar boyunca toptancılar, restoran işletmeleri ve tüketicilere yönelik yanıltıcı uygulamalarla haksız ticari gelir elde ettiğine karar verdi. Kararda, firmanın faaliyetleri sırasında dürüstlük ilkesine aykırı hareket ettiği vurgulanırken, hakimin şirketin uzun süre devam eden ve ciddi boyutlara ulaşan etik dışı davranışlar sergilediği yönünde değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

30 MİLYON TL CEZA VERİLDİ

Şirkete 500 bin sterlin (30 milyon TL) ceza kesilirken, ayrıca yaklaşık 259 bin sterlin tutarındaki mahkeme ve soruşturma masraflarının da ödenmesine karar verildi.

Savcılık, hem işletmeleri hem de tüketicileri ürün içerikleri konusunda sistematik bir şekilde yanılttığını belirtti.

Yaşanan olayın İngiltere’de son yıllarda gıda sahtekarlığı ile ilgili en dikkat çeken davranışlardan birisi olduğu aktarıldı.