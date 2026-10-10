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Halk TV Türkiye Antalya'da iş cinayeti: 15 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da iş cinayeti: 15 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da 3 gün önce çalışırken yaralanan 15 yaşındaki çocuk işçi Kadir Sevilgen iş cinayetinde hayatını kaybetti.

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Antalya'da iş cinayeti: 15 yaşındaki çocuk öldü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin bomunun sıkıştırması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Kadir Sevilgen, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iş makinesi sahibi ve operatör tutuklandı.

Olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi.

Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i sıkıştırdı.

3 GÜN TEDAVİ SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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