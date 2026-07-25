Antalya'da feci iş kazası: Mermerin altında kalan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşiyle birlikte mermer indirdikleri sırada devrilen mermerin altında kalan 31 yaşındaki Hasibe Özdemir hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir mermer atölyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Hasibe Özdemir ile eşi, kendi iş yerlerinde mermer kesme makinesi bulunmadığı için komşularına ait atölyeye geldi. Çift, kamyonette bulunan mermerleri indirirken, kamyonet kapağına dayalı halde bulunan mermer kapağın ağırlığın etkisiyle açılması sonucu devrildi.

Bacaklarının üzerine düşen mermerin etkisiyle sırt üstü yere düşen Hasibe Özdemir, başını arkasındaki başka bir mermere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, Özdemir çiftinin kendi atölyelerinde kesme makinesi bulunmadığı için zaman zaman komşularına ait iş yerini kullandıkları tespit edildi. İş yeri sahibinin şehir dışında olduğu, çiftin daha önce kendilerine bırakılan anahtarla atölyeye girdiği öğrenildi.

Olay yerindeki güvenlik kamerasının kayıt cihazının arızalı olduğu ve bu nedenle kazanın görüntülenemediği belirlendi.

Hasibe Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)