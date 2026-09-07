Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nurdan Şen, ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü bulundu. Şen'in ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNİ KIZ KARDEŞİ BULDU

Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın ikinci katında annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nurdan Şen'in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine başlatılan soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. (DHA)