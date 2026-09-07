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Halk TV Türkiye Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de Nurdan Şen, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

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Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nurdan Şen, ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü bulundu. Şen'in ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNİ KIZ KARDEŞİ BULDU

Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın ikinci katında annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı - Resim : 1

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı - Resim : 2

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nurdan Şen'in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine başlatılan soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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