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Halk TV Türkiye "Anneme küfür etti" deyip 18 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı

"Anneme küfür etti" deyip 18 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı

Fatih'te, iddiaya göre 18 yaşındaki S.T.A., 18 yaşındaki arkadaşı Ensar Sezgin'in, annesine küfür etti. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle S.T.A., Ensar Sezgin'i kalbinden bıçakladı. Sezgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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"Anneme küfür etti" deyip 18 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki S.T.A. ile 18 yaşındaki arkadaşı Ensar Sezgin'in arasında, Sezgin'in annesine küfrettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle S.T.A., Ensar Sezgin'i bıçakla kalbinden yaraladı. Şüpheli S.T.A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri S.T.A. yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, tartışmanın Ensar Sezgin'in annesine küfredildiği iddiası nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

"Anneme küfür etti" deyip 18 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı - Resim : 3

"BIÇAKLA YARALAMIŞ"

Çevre sakini Ekrem Atam, "Saat 22.30 civarıydı. Evde oturuyordum. Baktım dışarıda kavga var. İki tane ambulans gelmiş, polis ekipleri gelmiş. Yerde yatan bir kişiye kalp masajı yapmışlar. Sonra ambulansa aldılar. Sürekli masaj yapıyorlardı, yaşama şansı çok az diyorlardı. Bıçakla yaralanmış. Kurtulma şansı yok diyorlardı. Polisler yakalamış, arabadaydı" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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