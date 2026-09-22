Anne-babası ile 4 kişi tutuklandı: Büşra bebek hala bulunamadı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı, çocuğunun eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürüldüğünü itiraf etmişti.

11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeklerinin de desteğiyle arama çalışmalarını devam ettiriyor.

HİÇBİR İZE RASTLANMADI

Divriği'ne bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 53 personel, 8 araç, 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği bulunduruluyor. Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan başlayarak bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz bebeğe ulaşamadı. Daha önce anne Elif Balıkçı'nın da katıldığı aramalarda küçük kızdan bir ize rastlanmamıştı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi 27 yaşındaki Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası 41 yaşındaki Yusuf Balıkçı ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ANNE YER GÖSTERDİ ANCAK BULUNAMAD

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etti, baba ise suçlamaları kabul etmedi. Yer gösterme işlemi için jandarma ekipleri İncedere Yaylası'na anne Elif Balıkçı'yı götürdü ancak bebeğin öldürülerek bırakıldığı iddia edilen bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı. K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.