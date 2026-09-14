Kayıp Büşra bebeğin annesinin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Kocam öldürüp taşların arasına bıraktı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan ve arama çalışmaları sürdürülen 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Anne Elif Balıkçı’nın savcılık ifadesi, olayın seyrini değiştirdi. Daha önce eşinin ve görümcesinin baskısıyla 'beyaz renkli bir arabayla gelen veterinerin bebeği kaçırdığı' yönünde beyanda bulunan anne, çocuğunu eşi Yusuf Balıkçı’nın öldürdüğünü ve araziye götürüp taşların arasında bıraktığını söyledi. Anne Elif Balıkçı, 1 milyon lira borcu için babanın sattığın iddia etmişti.

"KOCAM VE GÖRÜMCEMİN KORKUSUNDAN YALAN SÖYLEDİM"

Savcılık ifadesinde en baştan itibaren doğruları anlatmak istediğini belirten anne Elif Balıkçı, eşi Yusuf Balıkçı ve görümcesi Rahime Budak’tan korktuğu için ilk aşamada yalan tanıklık yaptığını ifade etti. Veteriner Mehmet Çetin isimli bir şahsın araçla gelip kızını aldığına dair senaryonun eşi tarafından kurgulandığını söyleyen Balıkçı, eşinin kendisine tarif ettiği fiziki özellikler ve beyaz renkli araç detaylarıyla jandarmaya yanlış bilgi verdiğini itiraf etti.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Olay günü çadırda bebek Büşra’nın hareketsiz yattığını ve ağzından koku geldiğini fark ettiğini belirten anne, eşinin bebeğe sert bir şekilde müdahale ettiğini gördüğünü söyledi. Ardından eşi Yusuf Balıkçı’nın bebeği kucağına alarak çadırın arkasındaki kayalık ve dağlık alana doğru götürdüğünü, döndüğünde ise kucağında bebeğin olmadığını beyan etti.

Eşine "Büşra nerede?" diye sorduğunda tepkisiz kaldığını söyleyen Balıkçı, akşam saatlerinde durumun jandarmaya bildirildiğini ve aramalar sırasında eşinin akrabalarının kendisini olayı örtpas etmeye zorladığını ileri sürdü.

"KOCAM ÖLDÜRÜP TAŞLARIN ARASINA BIRAKTI"

Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde eşi ve akrabalarının kendi aralarında konuşurken bebeğin götürüldüğü yeri açıkladıklarını aktaran anne, şu ifadeleri kullandı:

"Kocam Yusuf Balıkçı’nın kızım Büşra’yı götürdüğü istikamete doğru gittik. Kocamın kızımı koyduğunu ve üzerine toprak veya taş koymadığını, açık şekilde bıraktığını öğrendim. Bu olayda ben mağdur edildim. Kızım Büşra’yı öldürerek araziye götürüp taşların arasına bırakan kocam Yusuf Balıkçı’dan şikayetçi ve davacıyım."