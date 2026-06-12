Ankara'da NATO zirvesi öncesi çete krizi: Siyasetçinin ailesine tehdit şirkete siyah çelenk

Ankara, 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi öncesinde hem güvenlik önlemlerini artırırken hem de organize suç örgütlerinin yükselen tehdidiyle karşı karşıya. Son bir aydır başkentte yeraltı dünyasında dikkat çeken bir suç hareketliliği olduğu belirtildi.

ÇİRKİNLER VE DALTONLAR’DAN TEHDİT VE KURŞUNLAMA

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, “Çirkinler” adlı suç grubu, büyük bir firmanın tüm çalışanlarına cep telefonu üzerinden “zamanınız doluyor” şeklinde tehdit mesajı gönderdi. Ardından aynı iş yerine korku vermek amacıyla “siyah çelenk” yolladı ve kurşunlama gerçekleştirdi. “Daltonlar” adına gönderildiği belirtilen bir mesajla ise halen aktif siyasette yer alan "önemli" bir siyasetçinin eşi ve oğlu tehdit edildi, “sokağın payı” talep edildi. Tehdit alan iş insanlarının büyük bölümünün AKP’ye yakın olduğu ve durumun AKP Genel Merkezi’ne aktarıldığı ifade ediliyor.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ANKARA’DA GÜVENLİK YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, zorunlu hal nedeniyle Ankara Valisi ile Ankara Emniyet Müdürü’nü değiştirdi. Yeni vali Yakup Canbolat Aydın’dan, yeni emniyet müdürü Maksut Yüksek Konya’dan geldi; her ikisi de daha önce Ankara’da saha görevi yapmadı. Adalet Bakanlığı da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’yi Yargıtay üyeliğine gönderdi; yeni başsavcı ataması henüz netleşmedi. Ankara, NATO zirvesine yeni vali, yeni emniyet müdürü ve yeni başsavcı ile girecek.

ALT KADROLARDA DA DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Kaymakamlar, vali yardımcıları, emniyet terfileri ve HSK kararnamesiyle birlikte Ankara’da önümüzdeki iki hafta içinde yeni görevlendirmeler yaşanacak. Polis ve savcılık, Çirkinler ve Daltonlar gruplarına yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Ankara’nın önde gelen bir inşaat firmasına yönelik tehdit üzerine polis firmaya geçici koruma verirken, farklı iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar ve tehdit mesajları devam ediyor.

YERALTI DÜNYASI NATO ZİRVESİ ÖNCESİ HAREKETLENDİ

Şardan'ın yazısının tamamı şöyle:

"Son bir aydır Ankara’da yeraltı dünyasında dikkat çeken bir hareketlilik var. Çünkü, “Çirkinler” ve “Daltonlar” adlı suç grupları, başkentte tehdit ve kurşunlama yapmaya başladı. Büyük bir firmanın tüm çalışanlarına cep telefonu üzerinden “zamanınız doluyor” şeklinde tehdit mesajı gönderen Çirkinler grubu, sonrasında korku vermek amacıyla aynı iş yerine “siyah çelenk” yolladı ve kurşunlama gerçekleştirdi. Öte yandan, Daltonlar adına gönderildiği ifade edilen bir mesajla, halen aktif siyasette yer alan önemli bir siyasetçinin eşi ve oğlu tehdit edildi. Kendilerinden “sokağın payı” talep edildi.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere dünya liderlerinin katılacağı ünlü “NATO zirvesi”nin toplanmasına bir aydan az süre kaldı. Zirve öncesinde, her ne kadar ülke siyasetinin kalbi başkentte atıyor olsa da zirveyle bağlantılı kamu güvenliği ile asayişinde de heyecanlı ve sıkıntılı günler yaşanıyor Ankara’da.

Konunun detaylarına girmeden önce yaşananların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla birkaç ek bilgi vermek gerekiyor. Bilindiği üzere; iktidar partisi, henüz üç ayını yeni dolduran iki önemli atama gerçekleştirdi kabinede. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı aynı gece değiştirildi. Bilhassa, 7-8 Temmuz’da gerçekleşecek NATO Zirvesi’nin güvenliğini sağlayacak önlemleri almaktan sorumlu İçişleri Bakanlığı’ndaki değişim sonrası yeni Bakan Mustafa Çiftçi, kendisine bağlı güvenlik bürokrasisiyle arka arkaya toplantılar yaparak duruma vaziyet almaya çalışıyor. Zirveye katılacak dünya liderleri ile heyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının yanında başkentin günlük yaşamındaki akış da doğal olarak devam edecek. Bu çerçevede Ankara Valiliği, 6-12 Temmuz günlerinde kentte yaşamı durduracak bazı güvenlik uygulamalarını yürürlüğe koydu. Adalet Bakanlığı da kendi sorumluluk alanında kentin güvenliği ve asayişinin sağlanması amacıyla savcılar eliyle operasyonları yoğunlaştırdı.

Tabii bu önlemler alınırken aynı zamanda handikap olarak değerlendirilir mi, bilemiyorum; kentin “atanmış yönetimi” değişti son kararnamelerle. İçişleri Bakanlığı, zorunlu hâl nedeniyle Ankara Valisi ile Ankara Emniyet Müdürü’nü değiştirdi. Kentin yeni valisi Yakup Canbolat, Aydın’dan geldi. Konya, Bursa ve Aydın gibi büyükşehirlerde çalıştı ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gibi daha o da önce Ankara’da saha görevi yapmadı. Yeni Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya’dan geldi. O da Ankara’da sahada, yani sokakta çalışmış değil! Halen “hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor iki üst düzey bürokratın. Ziyaretlerden vakit buldukları anda NATO zirvesi sürecinde görev başındalar.

Aynı anda yapılan değişiklikler iki atamayla sınırlı kalmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’yi değiştirdi. Karaköse, beklendiği gibi Yargıtay üyesi oldu. Karaköse’nin “12 saat içindeki acil vedası”ndan hemen önce adliyenin merdivenlerinin sabunlu sularla yıkanması dikkatlerden kaçmadı. Karaköse öyle yolcu edildi yeni görevine. Büyüteç’i kaleme aldığım dün akşam saatlerine kadar henüz yeni başsavcı ataması belli olmamıştı. En güçlü aday, Gürlek’in bakanlıktaki sağ kolu Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan. Yeri gelmişken, Ankara Adliyesi’ndeki bu değişimin perde arkasında epeyce iddia var. Ama iddialardan öne çıkanı, başsavcılık değişimiyle kentin “seçilmiş” yönetimine yönelik adli çalışmalara hız verileceği yönünde. Zaman gösterecek olacakları. Ankara’nın İl Jandarma Komutanı ise şimdilik yerinde kalmış görünüyor. Jandarma tayinleri henüz açıklanmamakla birlikte geçen yıl atanan Tümgeneral Cengiz Yıldız göreve devam edecek. Ankara, NATO zirvesine yeni vali, yeni emniyet müdürü ve yeni başsavcı ile girecek. Bu arada her üç atama sonrasındaki alt kadrolardaki görev değişikliklerini unutmamak gerek! Zira, kaymakamlar ve vali yardımcıları, emniyet terfileri ile tayinler ve HSK kararnamesi yolda. Peş peşe yayımlandığında Ankara’da yeni görevlendirmeler yaşanacak iki hafta içinde.

Kent yönetiminde değişiklikler yaşanırken, son bir ay içinde ilginç gelişmeler de oluyor Ankara’da. Aslına bakarsanız, siyaset gündeminden dolayı henüz pek gündem olmuyor ama kısa zamanda kentin kamu güvenliği ve asayişinde etkili olacak bir gelişme bu. Şöyle ki, özellikle Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin tutuklanması sonrasında, yeraltı dünyasının en önemli hedefi Ankara’ydı. Boşalan sahanın kimler tarafından doldurulacağı uzunca bir süre belli olmadı. Kaplan’ın yanında Selahattin Yılmaz tutuklandı cezaevinde. Ankara’nın “yerel” yeraltı dünyası, zaten epeydir hareket edemiyordu. Polisin ve savcılığın yürüttüğü eşgüdümlü çalışmalar nedeniyle özellikle İstanbul kökenli organize suç örgütleri, Ankara’ya uzanmayı hedefledi. Birkaç küçük iş yaptılar ama gösterilen reaksiyon sonrasında fazlaca ortam bulamadan kentten geri döndüler.

Son bir aydır Ankara’da yeraltı dünyasında dikkat çeken bir hareketlilik var. Çünkü, “Çirkinler” ve “Daltonlar” adlı suç grupları, başkentte tehdit ve kurşunlama yapmaya başladı. Savcılık ve polis kısa süre önce bir operasyon yaptı Çirkinler grubuna yönelik. Tutuklamalar var. Ancak, bu soruşturma, faaliyetlerin hızını kesmedi. İsimlerini güvenlik nedeniyle açıklamak istemiyorum ancak bazı iş insanlarına tehdit mesajları gitmeye başladı. Hatta Çayyolu ve Yaşamkent bölgesinde bazı iş yerlerine silahlı saldırılar gerçekleşti. Hatta bir emlak ofisine yönelik yaşananları aktarayım. Büyük bir firmanın tüm çalışanlarına cep telefonu üzerinden “zamanınız doluyor” şeklinde tehdit mesajı gönderen Çirkinler grubu, sonrasında korku vermek amacıyla aynı iş yerine “siyah çelenk” yolladı ve kurşunlama gerçekleştirdi. Polis ve savcılık olayın peşinde. Bir başka örnek, Ankara’nın önde gelen bir inşaat firmasına yönelik tehdit üzerine, polis firmaya geçici koruma verdi. Bir diğerinde ise Ankara’nın önemli iş insanının sahip olduğu holdinge yönelik tehditler ulaştı. Halen Ankara’da savcılığa ve polise yapılmış şikayetler var. Tehdit mesajları alan iş insanlarının büyük bölümünün AKP’ye yakın olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Yaşananlar, yavaş yavaş AKP Genel Merkezi’ne de aktarılmaya başlandı.

Öte yandan, Daltonlar’ın, son dönemde yurt dışı telefon hatlarını kullanarak tehdit mesajları göndermeye başladığı emniyet kaynaklarınca ifade ediliyor. Bu bağlamda, bir önemli bilgi aktarayım. Daltonlar adına gönderildiği ifade edilen bir mesajla, halen aktif siyasette yer alan önemli bir siyasetçinin eşi ve oğlu tehdit edildi. Kendilerinden “sokağın payı” talep edildi. Savcılık ve polis, duruma el koymuş vaziyetteler. Bu tabloda şunu da ifade etmek gerekir ki farklı bir amaçla Daltonların adı kullanılarak tehdit eylemleri gerçekleştirilmesi bilişim olanakları sayesinde mümkün. Ulusal ve uluslararası bilişim sistemleri, bu ve benzeri faaliyetlere imkân tanıyor kuşkusuz. Tehditlerin ve saldırıların gerçek olup olmadığı, hakikaten suç örgütü faaliyeti içinde yer alıp almadığı, soruşturmalarda ortaya çıkıyor haliyle.

Yazının girişinde de belirttiğim gibi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesinin aksaksız gerçekleşmesi için arka arkaya toplantılar yapıyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, dün Ankara Emniyeti’nden kentin durumuyla ilgili brifing aldı. Ankara’nın kent yöneticilerinin de katıldığı toplantılarda, son dönemde yoğunlaşan suç örgütleri faaliyetleri, diğer bir değişle “sokağın hal-i pür melali” de değerlendiriliyordur umarım."